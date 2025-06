Több mint tíz pontban foglalta össze Fehér Judit, a Belügyminisztérium főosztályvezetője, hogy hol találták az egészségügyi ellenőrzések során a legnagyobb hiányosságokat. Példaként említette, hogy előfordult, hogy a beteg órákat várt a regisztráció során, mert nem találták az e-beutalóját. Kiemelte a szakember, hogy 2017 óta kell e-beutalót használni az orvosoknak. Sokszor a kormányzati döntéstámogató rendszerben nem teljesülnek az adatszolgáltatási kötelezettségek sem, de van, hogy azt sem tudják az intézmények megmondani, hány orvos dolgozik a kórházban, vagy a rendelőben. A szabadságok kiadása is sokszor nem szabályszerű. A várólisták terén is káosz van, és a veszélyes hulladékot sem kezelik sok helyen megfelelően az intézmények, sorolta az ellenőrzés során a tapasztalatokat a Háziorvosok Online Szervezete (HAOSZ) országos és I. alapellátási konferenciáján Fehér Judit.

Az orvosok jelenléti ívének ellenőrzése során közel 17 ezer orvost választottak ki, akik közül 817 orvost ellenőriztek, a kórházakban az orvosok 48 százaléka nem volt jelen, a távollévők 26 százalékának volt magánrendelése.

Fehér Judit a munkaszervezés hiányosságaira mutatott rá, példaként említette, hogy volt olyan intézmény, ahol nagyon sokan voltak egyszerre szabadságon, gyesen vagy továbbképzésen, és sokan pedig úgy voltak távol a munkahelyüktől, hogy senki nem engedélyezte számukra a távollétet.

Rendszerhiba, hogy különböznek a jelenléti ívek, a munkaidőt sajátos módon értelmezik az orvosok. Nagyon sok az ide-oda mászkálás az állami és magán egészségügyi ellátás között

– fogalmazott Fehér Judit. A tervek szerint 2026-ban újabb átfogó ellenőrzések lesznek az egészségügyben.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ellenőrzési tapasztalataival kapcsolatban Szarka Kálmán elmondta, hogy 600 háziorvosi szolgálat ellenőrzését végezték el, és a praxisok 30 százaléknál tapasztaltak hibákat.

Kardinális problémák között említette például, hogy volt olyan ellenőrzött praxis, ahol rendelő helyett csak egy üres telket találtak.

Az ellenőrzések miatt 130 millió forintot vontak vissza az alapellátó szolgálatoktól.

Aggasztó az üres praxisok száma

Magyarország 4129 betöltött alapellátó körzetből 970 üres praxis van. A rendelők között 660-ban olyan kolléga dolgozik, aki nem vállal praxist, csak helyettesít, sorolta az adatokat Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

A betöltetlen háziorvosi körzetekkel kapcsolatban közös gondolkodásra hívta az alapellátó orvosokat Takács Péter.

Beszélt arról is, hogy finom hangolni kell az indikátorrendszert is, mert azt látják, hogy egyre több alapellátó orvos termel magas indikátor értéket, a fogorvosok indikátor módosítása pedig már megtörtént, és most már teljes a szakmai egyetértés.

Soha nem volt ennyi pénz életmód javításra

Ma 15 milliárd forint áll rendelkezésre az életmód javításra, soha ennyi pénz nem volt ezen a területen, mondta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkára a Háziorvosok Online Szervezete (HAOSZ) országos és I. alapellátási konferenciáján. Példaként említette, hogy Svédországban, Új-Zélandon és Angliában az alapellátó orvosok nem csak pirulát írnak fel receptre, hanem mozgást is, ezért indították el a Mozgás Receptre programot Magyarországon is. A mozgáshiány naponta 37 ember halálát okozza, és már a gyermekek 30 százaléka túlsúlyos, elhízott.

Az Egészségablakban havonta élesedik egy új funkció, mondta Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Az előjegyzések fele munkaidőn kívül történik az applikációban. Havonta 50 ezer időpont foglalást indítanak az állampolgárok. Új funkció az appban, hogy a legkorábbi időpontot ajánlja fel a rendszer, sorolta a helyettes államtitkár.

Jó értékelést kaptak a betegellátók

Most kétmillió szabad időpont van az Egészségablakban, ami a lakosság számára digitálisan foglalható. 2025 május elsejétől már az időpontok 60 százaléka olyan, amit bárki foglalhat magának. A háziorvosok által foglalt időpontok száma havonta 15 ezer körül alakul.

A betegelégedettségi kérdőívben a páciensek átlagosan 4,82-re értékelték az 5-ös skálán az ellátásukat.

Az Egészségablak fejlesztésével kapcsolatban Puskás Zsolt Péter, a HCX - HC Expert Kft. ügyvezetője, aki már 2012 óta dolgozik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) tervezésén, megvalósításán, fejlesztésén elmondta, hogy a középtávú tervek között szerepel a szűrővizsgálat támogató programok és az oltásrögzítő programok kiterjesztése is.

Az EESZT-be az elmúlt egy évben 281 millió labor vizsgálati eredmény került be, a felhőben lévő 178 millió elemi eredmény, már összehasonítható. Hozzátette: hogy hamarosan a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) adatok is bekerül az EESZT-be. Ami azért is fontos, mert a legfrissebb NETFIT adatok szerint a fiatalok fizikai inaktivitási krízisben vannak, erről itt írtunk bővebben. A NETFIT mérés már a tizedik felmérés, amiben tesztelik a diákok általános fizikai állapotát, testösszetételét, aerob és vázizomzati fittségét, valamint hajlékonyságát. A tanulók több mint kétharmada kettő vagy annál több tesztben szorul fejlesztésre az egészsége szempontjából, a legalább hét tesztben az egészség zónában teljesítők aránya a fiúknál és lányoknál egyaránt 32,3 százalék.