Csak az építőipar 600 ezer főt foglalkoztat tartósan. Kiegészítve az értékláncot alkotó építőanyagiparral, az építőanyagkereskedőkkel, valamint az oktatás- és tudományos élet képviselőivel szektorban dolgozók teljes létszáma ettől sokkal magasabb – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Magyar Építők Napján tartott eseményen a Műegyetemen.

Ez az év az erőgyűjtés éve lesz, a kereslet kínálat megbomlott, még inkább teret kaptak a kóklerek az építőiparban.

A szakképzésből továbbra sem jön ki annyi szakember, mint ahányan nyugdíjba mennek, csupán harmadannyi újonc érkezik a szektorba, mint ahányan leteszik a kőműves kanalat – sorolta. A teljes értéklánc az ország termelési értékének 14 százalékát adja, ami mindenképp kiemeli és húzó ágazattá teszi az építésgazdaságot, még akkor is, ha a 2025. év egy nehéz esztendő a szakma számára.

A KSH adatai sem rózsásak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai sem rózsásak, a legutóbb között adatok szerint 2025 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 20,1 százalékkal csökkent.

Bezuhant az új szerződések száma is 27,3 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábban. Ezen belül is az előző évi, magas bázishoz képest 41,3 százalékkal esett vissza az épületek építésére kötött szerződések aránya.

Az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződések volumene ezzel szemben 10,4 százalékkal emelkedett.

A soha nem látott áremelkedések és a drasztikusan csökkent fizetőképes kereslet ellenére tavaly 7 766,9 milliárd forint összegű építési-szerelési munka jött létre építőiparban. Az ÉVOSZ adatai szerint - a teljesség igénye nélkül - 2024-ben át adtak több kilométer gyorsforgalmi és kerékpárutat, a Paks és Kalocsa közötti Tomori Pál hidat és közel 14 ezer új lakást. Valamint megvalósult a Liget Center, a Corvinus Egyetem Gellért Campusa, és több ezer lakás felújítása is megtörtént.

A BIM új utakat jelent

Koji László szerint az igényes megrendelők új elvárásokat fogalmaznak meg, ami a fenntartható, körforgásos, innovatív, energiatakarékos, zöld és környezetbarát jelzőkkel írható körül. Ezekhez az építésgazdasági értéklánc minden szereplőjének összehangoltan kell alkalmazkodni. Ma már a kormányzati oldal is elkötelezett a digitalizáció vagyis a BIM bevezetése mellett, ettől az évtől tervezik a nagy értékű állami beruházások BIM alapú előkészítését és megvalósítását. Ezzel egy új kaput nyit ki az építőipar számára, szintet lépve a minőség irányába.

Minőségi megrendelő nélkül nincs minőségi építőipar

– mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke.

Az ágazat 2025-ben is új kihívások előtt áll. Csökkenő munkalehetőségek mellett kell a hatékonyságot növelni, a képzett munkaerőt megtartani és tovább képezni. Az előregyártott modern építési termékek, az új technológiák és a digitalizáció egyszerre jelentenek kihívást a megrendelőknek, az építési beruházások megvalósítóinak és az üzemeltetőknek egyaránt.

Ez lesz a harmadik drámai év

Ünnepelni csak békében lehet, de a globális helyzetkép nem ad okot a bizakodásra, Ukrajna és a Közel-Kelet a gócpont, mondta Nagyunyomi-Sényi Gábor, az Építéstudományi Egyesület elnöke. Világszerte 50 országban zajlik konfliktus. Az ukrajnai háború óriási erőforrásokat égetett el Európában, hatalmas összegekről van szó az emberi veszteségeken túlmenően is. Minden magyar háztartás egy autót is vehetett volna azon, amit vesztettünk az orosz-ukrán háború miatt. Nem beszélve arról, tette hozzá a szakember, hogy mi mindent lehetett volna az építés, az ipar, az oktatás és az egészségügy területén is megvalósítani az elmúlt években.

Ez lesz a harmadik drámai éve az építőiparnak, nagyságrendileg 15 ezer lakás van kivitelezés alatt, ebből 12 ezer készülhet el, és idén 180 ezer lakás felújítása valósulhat meg. Ez pedig nagyon nagy csökkenést jelent a korábbi számokhoz képest

– emelte ki Nagyunyomi-Sényi Gábor.

A tavalyi évhez képest 50 százalékkal kevesebb a tervezői és kivitelezői szerződések volumene, az ágazatban a foglalkoztatottak száma is tovább csökken.

Az otthonfelújítások ösztönzését továbbra is prioritásként kezelik – mondta Rentz Tamás, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte: a vidéki otthon felújítási program keretében már 1200 pályázó négymilliárd forint támogatáshoz jutott. Már több mint 300 ezer háztartási naperőmű van Magyarországon. Összesen 21 ezer család beruházási költségeinek kétharmadát vállalták át 87 milliárd forintot ítéltek oda a pályázóknak.