Az MNB alelnöke szerint a magyar pénzforgalmi rendszer a legbiztonságosabbak közé tartozik, mégis rengeteg csalás történik hazánkban. Ha ön is csalás áldozta lett, minél előbb tegyen feljelentést és bankjával is vegye fel a kapcsolatot. Ha pénzre van szüksége, gyorssegélyt is kaphat. Bővebben >>>