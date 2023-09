Új trend a fizetési módoknál? Kevésbé félünk az okosfizetéstől, de egyelőre az egész világon a készpénz a nyerő

Az összes elektronikus tranzakció típus emelkedő tendenciát mutatott a pénzforgalom második negyedévi adataiban, különösen pozitív hír, hogy a mobiltárcás fizetések is egyre népszerűbbek. Közben a készpénzfelvételek is csökkenésnek indultak, bár csak minimálisan. A megyeszékhelyeken még ATM-eket is megszüntettek a bankok.