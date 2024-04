Masszív és gyors erősödést mutatott be az amúgy illikvid kereskedésben ma reggel a japán jen árfolyama. A japán deviza alig egy óra leforgása alatt 3 százalékot meghaladó mértékben erősödött a többi devizával szemben. Sokan jegybanki intervenciót sejtenek a háttérben. A mostani hirtelen erősödése ellenére nem áll jól a japán fizetőeszköz szénája. Az ehhez hasonló megugrásokra befektetői zsargonban azt szokták mondani, a döglött macska is nagyot pattan, ha elég magasról dobják.

Japánban ma egyébként alacsony a forgalom a devizapiacon, mivel ünnepnap van. Az ilyen napokon nem szokatlanok az átlagnál nagyobb árfolyam-ingadozások. A nagy erősödést az előzte meg hogy a dollár/jen árfolyam utoljára 1990-ben látott szintre emelkedett és megérintette, hacsak átmenetileg is, a 160-as szintet.

Az újabb jengyengülés közvetlen kiváltó oka a japán jegybank, a Bank of Japan kormányzója Kazuo Ueda azt mondta pénteken, hogy az árfolyam-ingadozás csak akkor érinti a monetáris politikát, ha az „jelentős” hatást gyakorol a gazdaságra. Ezt sokan jen eladási jelnek értelmezték.

A japán jen elvileg ugyanis gyengülésre van ítélve a többi devizával leginkább, a dollárral szemben. Ennek oka a masszív kamatkülönbözet, a bankok gyepen pénteki döntésével egyelőre 0-0,1 százalékon változatlanul hagyta a japán alapkamatot miután előző hónapban -0,1 százalékról visszaemelte a kvázi pozitív tartományba. Sokan készültek erre és várták, azonban a lépésnek valljuk be, inkább csak elvi jelentősége van. A gyakorlatilag másfél évtizede nulla közelében tartott japán alapkamat hosszú ideig nem tűnt fel egy olyan világban, ahol az amerikai Federal Reserve az EKB és a többi nagy jegybank is nulla közeli kamatokkal operált, Így próbál életet lehelni 2008-as pénzügyi válságot követően a gazdasági fellendülésben majd életben tartani azt.

A probléma csak az, hogy 2022 elején a megjelenő infláció ellen először a Fed, majd a többi nagy jegybank is masszív kamatemelésekkel vette fel a harcot. Ezért a japán jenben elérhető kamatok és a más devizákban a kínált kockázatmentes hozam közötti olló egyre nagyobb lett. Egyre inkább megéri olyan pozíciót nyitni, amely elméletben jenben fölvet hitelt fordít például amerikai államkötvények vásárlására.

Az ilyen carry pozíciók legnagyobb kockázatát az jelenti, ha a finanszírozó deviza, jelen esetben a jen hirtelen drágul. Ilyen drágulást tud előidézni egy jegybanki intervenció, amelynek esélyét látta kisebbnek a piac a pénteki jegybanki tájékoztatót követően. A különböző kommentárok, amelyek szerint devizapiaci intervenció történt, úgy sejtik, hogy a 160-as szint elérése a dollár/jen keresztárfolyamban jelentette azt a jelzést, amire az akció elindult.

Technikailag a mai visszapattanás ellenére hosszútávon még mindig a jen további gyengülésének irányába mutatnak a jelek. A dollár/jen keresztárfolyamban szabad szemmel láthatóan is jól azonosítható az a jengyengülési trend, amely 2022 elején a Fed monetáris szigorításának megindulásával vette kezdetét.

Ebben a gyengülése hullámban a 150-es már 3 alkalommal is határozott megálljt parancsolt a jen gyengülésének, azonban onnan egyre kisebbet és kisebbet tudott vissza pattanni az árfolyam. Ezzel egy klasszikus emelkedő háromszög alakzat jelent meg a grafikonon. A 150 szint áttörésével ez az alakzat validálódott és teljesítette 160 magasságában elsődleges célárát. Azonban az alakzatból magasabb szinten, 170 feletti szinten is található egy cél, s nem lenne meglepő, ha az év hátralévő részében az is teljesülne.