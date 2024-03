Az elmúlt év III. negyedévében új rekordra ért a banki ügyfelek ATM-es készpénzbefizetési tranzakcióinak és értékének száma.

Honfitársaink naponta közel 38 ezer alkalommal, a 3 hónap alatt 3,47 millió alkalommal nem készpénzfelvételi, hanem befizetési szándékkal keresték fel az automatákat.

Kapcsolódó Nehezebb lesz a falvakban készpénzhez jutni

Ez éves szinten 28 százalékos növekedést takar. Az ilyen módon befizetett összeg megközelítette a 750 milliárd forintot – itt a növekedés közel 12 százalékos.

Egyre több a befizetős ATM

A befizetésre alkalmas hálózat is folyamatosan bővül. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) még nem közöl külön statisztikát a befizetésre alkalmas ATM-ek számáról, így a bankok válaszaiból lehet következtetni arra, hogy mekkora is a korábbi évekhez megszokotthoz képest fordított pénzmozgást lehetővé tevő készülékek aránya az itthon működő 4860 ATM-ből.

Eszerint a legtöbb készüléket üzemeltető

OTP Bank 1870 darabos állományán bvelül már több, mint minden ötödik ATM, 425 készülék befizetésre is alkalmas, a bank közlése szerint minden fiókuk mellé jut legalább egy ilyen készülék.

Az MBH közel 900 ATM-jéből tavaly ősszel 142 volt befizetést fogadni tudó készülék.

A K&H félezres ATM-hálózatán belül már 50 százalékos a befizetős ATM-ek részaránya.

Az Erste mintegy 400 bankautomatából álló gépparkjának több mint harmada már befizetésre alkalmas ATM – itt is minden fiók mellett biztosítja legalább 1-1 készülék a 24 órás pénzbefizetés lehetőségét, de folyamatosan jelennek meg a befizetésre alkalmas bankautomatáik a bevásárlóközpontokban is.

Az UniCredit Bank jelenleg 178 ATM-mel szolgálja ki ügyfeleit. A készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-eink száma 85.

A Raiffeisen Banknál 122 ATM üzemel, ezek közül 57 tud készpénzbefizetési tranzakciókat is kezelni.

A CIB Bank ATM-hálózata 117 ATM-ből áll. Ebből 11 olyan készülék, amely csak a régi módon, boríték befizetés mellett teszi lehetővé a pénz befizetését (ilyenkor a pénz jóváírása nem azonnal történik), 49 CIB automata ugyanakkor már a befizetett összeg azonnali átszámításával és jóváírásával működik.

Az idén komoly fejlesztések zajlanak majd. Ennek egyik oka az, hogy az MNB új szabályozása az adott banknál bankkártyával rendelkező ügyfelek száma alapján, illetve területi elhelyezkedés alapján is meghatározásra került, hogy milyen településen, mekkora arányban kell ilyen készüléket üzemeltetni. A pénzintézetek egy részének ez új készülékek kihelyezését, más esetekben azok – jellemzően kisebb településre történő – áthelyezését jelenti. A banki válaszokból ugyanakkor úgy tűnik, hogy a feltételeknek inkább új ATM-ek létesítésével semmint költöztetésével felelnek majd meg a bankok.

A kötelező – és persze a hasonlóan fontos, az üzletpolitika által is indokolt – fejlesztések során a pénzintézeti ATM-hálózatok már minőségi fejlesztésen is átesnek – az új telepítések zöme már befizetésre alkalmas ATM-mel történik majd. Az MBH például új ATM-hálózati stratégiájának megfelelően a Magyar Nemzeti Bank előírásain túlmutató, jelentős fejlesztést tervez és automatái számát több mint 1600-ra növeli 2024 végére. Ennek révén a terveik szerint négyszeresére növelik a készpénzbefizetésre alkalmas automatáik számát. Az OTP már megfelel az MNB előírásainak, így náluk a technológiai váltás miatt bővül majd a befizetős ATM-ek száma. A CIB idén 25 ATM telepítését tervezi az idén, 2024. év végére terveik szerint ATM-jeink 43 százalékában már pénzbefizetési szolgáltatást is tudnak biztosítani. Az UniCredit tavaly indította el ATM-csere projektjét, amelynek során korszerűbb, fejlettebb technológiával rendelkező automaták váltják a jelenlegieket, aminek eredményeként a teljes ATM-hálózatuk megújul a következő években. Ennek során a hálózat valamelyest bővül majd, a készpénzbefizetésre alkalmas automaták arányát a fejlesztések során körülbelül 48 százalékon tartják majd. Az Erste ATM hálózata idén 33 készülékkel bővül, így a pénzbefizetős készülékek aránya az év végére eléri a 40 százalékot. A Gránit Banknak nincs önállóan üzemeltetett ATM-hálózata, partnereikkel jelenleg folynak az üzleti tárgyalások a készpénzbefizetési lehetőség biztosításáról, bár - tették hozzá - a bank üzleti modellje a digitális kiszolgálás és ennek keretében a készpénzes fizetések ellenében az azonnali fizetések és a kártyás fizetések ösztönzése.

Átlagosan 215 ezret rakunk a gépbe

Az MNB statisztikái szerint 1-1 ATM-es pénzbefizetéskor az ügyfelek 2023. III. negyedévében átlagosan több, mint 215 ezer forintot fizettek be az ATM-készülékekbe, miközben egy átlagos készpénzbefizetési tranzakció értéke ennek kevesebb, mint fele, 105 ezer forint volt.

Mindez azt jelenti, hogy az emberek által az automatákból „kinyert” készpénz közel harmadát, 31,7 százalékát be is tömködték az ATM-ekbe.

Négy év alatt duplájára emelkedett a készpénzfelvételek összegéhez képest az automatákba befizetett összeg aránya.

Miután a készpénzlogisztika az egyik legdrágább banki szolgáltatás, hiszen a készpénz számolása, ellenőrzése, címletezése, őrzése, biztonságos kiszállítása, rendelkezésre tartása nagyon komoly biztonsági infrastruktúrát követel meg – amit jellemzően erre szakosodott cégek végeznek komoly díjért a bankoknak -, teljesen ésszerű fejlesztési irány, hogy az ügyfelek készpénzigényét egyre nagyobb részben a más ügyfelek által befizetett összeg felhasználásával oldják meg a bankok az ATM-eknél.

Ennek köszönhetően már a befizetős automaták evolúciója is ebbe az irányba tart. Egyre terjednek azok a készülékek, amelyek a befizetett bankjegyeket vissza is forgatják és ezzel szolgálják ki a készpénzt felvenni szándékozókat. Fontos hangsúlyozni, hogy a befizetéskor a gépek minden egyes banjegyxet átvizsgálnak, nem csak a hamis, de a sérült bankjegyeket sem fogadják el, így a visszaforgatott bankjegyeket kapó ügyfelek is 100 százalékos biztonságban vannak.

Az economx.hu kérdésére válaszoló pénzintézetek közül egyedül az UniCreditnél jelezték, hogy nem terveznek visszaforgatós készüléket munkába állítani. Az OTP hálózatában minden, befizetésre alkalmas gép visszaforgatja a befizetett bankjegyeket, az Ersténél ma 130 készülék tudja visszaforgatni és újra kiadni a befizetett pénzt. Az Erste ATM hálózatának idei bővítése során a 33 telepítendő új gépből 30 tudja majd a befizetett pénzt újra kiadni. A CIB 49 visszaforgatásra alkalmas ATM-mel bír, idén további készüléket terveznek visszaforgatósra cserélni.

Nem csak saját számlára

Miközben a bankfióki pénzbefizetés a pénzintézetek egy részénél költséggel jár – az élőmunkát meg kell fizetni -, addig az ATM-es készpénzbefizetést a bankok ma ingyen biztosítják az ügyfeleknek. Sőt,

egyre bővül azoknak a bankoknak a száma, ahol nem csak a saját számlára, hanem más, az automatát üzemeltető banknál vezetett ügyfélszámlára is mód van pénzt befizetni az automata segítségével.

A múlt hónapban nagy vihart kavart az OTP Bank bejelentése, amely a nem saját számlára történő banki befizetések díjkötelessé tételéről szólt. Ugyanakkor a bank a befizetős ATM-hálózatán keresztül ma is ingyen biztosítja azt, hogy bármely OTP-s ügyfél számlájára pénzt lehessen befizetni az automatáknál. A K&H Bank szintén bevezette ezt a szolgáltatást, ám például a Raiffeisen Bankjnál eddig nem merült fel komolyabb igény ilyen szolgáltatásra, s hasonlóan az igények emelkedésétől tette függővé a szolgáltatás bevezetését a CIB is. Az economx megkeresésére az UniCredit Banknál úgy nyilatkoztak, hogy vizsgálják az idegen számlára való pénzbefizetés jogszabályi környezetét jelenleg is vizsgálják. Az Erste szintén szeretné kiterjeszteni az ATM-es készpénzbefizetés lehetőségét első körben más erstés, később akár bankon kívüli számlákra is.