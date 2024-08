A nyári kapás növényeknek az elmúlt egy héten nagy szüksége lett volna csapadékra, Magyarország jelentős részén nagyfokú, egyre fokozódó aszály tapasztalható. A kukorica és a napraforgó egyre inkább szárad, miközben lassan az érés folyamata kezdődik – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

A tájékoztatás szerint az elmúlt héten nagyrészt száraz idő volt, csak a Dunántúl nyugati tájain, kis területen hullott öt millimétert meghaladó csapadék vasárnap.

A júliusi csapadékösszeg a Dunántúl középső és keleti területein valamint az Alföld nyugati tájain többfelé az öt, de néhol az egy millimétert sem éri el.

A nyugati, a délnyugati és az északi-északkeleti határszélen illetve többfelé az Alföldön előfordultak hevesebb záporok, felhőszakadások, így ezeken a helyeken 30-80 milliméter csapadék esett az elmúlt hónapban, de a júliusi havi csapadékösszeg így is csaknem országszerte elmarad a sokéves átlagtól. Jelentős területen a 30-70 millimétert is eléri a hiány.

A talaj felső félméteres rétege csak foltokban tartalmaz kielégítő mennyiségű nedvességet, azonban a fél méternél, különösen pedig az egy méternél mélyebb régióban vannak még nedvesség tartalékok.

A hőmérséklet a múlt hét második felében napról-napra emelkedett, a vasárnapi hidegfront viszont kissé lehűtötte a levegőt.

A vegetáció, így az ültetett növények is bő három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A napraforgó elvirágzott, a kukorica is egyre inkább szárad, elkezdődött az érés folyamata. Az ideális fejlődéshez azonban a csapadékhiány miatt öntözésre van szükség. Az aszály és a hőség hatása a termésátlagokban is meg fog mutatkozni.

Súlyosbodhat az aszály augusztusban

Mivel a múlt hetet is szárazság jellemezte, a levélnedvesség időtartama csak a múlt csütörtökön északkeleten valamint vasárnap nyugaton haladta meg foltokban a tíz órát. A párás időszakok hossza is alacsonyan alakult, így a gombás megbetegedések kialakulását ez a száraz idő nem támogatta.

A folytatásban is meleg időre lehet számítani, pénteken főként a Dunántúlon, szombaton inkább az északkeleti országrészben lehet nagyobb eséllyel csapadék, vasárnaptól pedig ismét száraz idő valószínű, legfeljebb hétfőn fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Az előrejelzés szerint Magyarország nagy részén tovább szárad a talaj, és az aszály súlyosbodása várható.