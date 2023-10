Fico megmérettetett, Putyin újabb tilalmat vezetett be, a spanyol konzervatívok pedig elbuktak

Az olaszok és a németek a bevándorlási kérdéseken hajba kaptak. A római kormány a brüsszeli korlátokat is feszegeti, növelték ugyanis az állami kiadásokat, ezzel pedig azt is bevállalták, hogy a vártnál nagyobb lesz idén és jövőre is a vártnál a költségvetési deficit. A spanyol konzervatív párt pedig nem tudott élni a kormányalakítási lehetőséggel. Ezek voltak a hét legfontosabb külgazdasági és külpolitikai eseményei.