Ismét kormányzati leállástól retteghet az Egyesült Államok

Donald Trump elnöksége idején az Egyesült Államok leghosszabb kormányzati leállása valósult meg, több mint egy hónapig húzódott, 11 milliárd dolláros kárt okozva az ország gazdaságának. Most pedig akár Joe Biden vezetése alatt is bekövetkezhet egy hasonló esemény, amely szombatig még elkerülhető. Sok múlik most azon, miként dönt Kevin McCarthy, az Egyesült Államok Képviselőházának republikánus házelnöke.