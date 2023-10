„Guess who’s back!”

„Fontos számomra a V4 működőképessége és az, hogy ha megbízatást kapunk, akkor egy stabil, négy éven át működő kormányt tudjunk létrehozni” – jelentette ki Robert Fico, az előrehozott szlovákiai parlamenti választásokon győztes párt, az Irány (Smer-SD) elnöke vasárnapi pozsonyi sajtótájékoztatóján a választás nem hivatalos végeredményeire reagálva. A politikus minderről egy, a várható koalíciós tárgyalások során szem előtt tartott prioritásaikat tudakoló újságírói kérdésre adott válaszában beszélt az MTI tudósítása szerint.

Az Irány elnöke, aki „nagyon jónak” nevezte a pártja által a választáson elért, közel 23 százalékos eredményt, többször is hangsúlyozta: egyelőre arra várnak, „hogy csörögjön a telefon”, és megbízatást kapjanak Zuzana Caputová államfőtől a kormányalakításra. Hozzátette: amíg ez nem történik meg, semmilyen tárgyalásba nem kezdenek a parlamentbe bejutott pártokkal. Úgy vélte, amennyiben megkapják az esélyt a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére, azok bizonyára heteket vesznek majd igénybe.

Robert Fico kitért arra, hogy Ukrajnával kapcsolatban a választások előtt tett kijelentéseik változatlanok, pártja azon az állásponton van, hogy Ukrajnának humanitárius segítséget kell nyújtani, de ellene vannak a fegyverszállításnak, békepártiak és mindent megtesznek azért, hogy az Ukrajnában zajló tragédia lezárása érdekében minél hamarabb megkezdődjenek a tárgyalások.

Elmondta: kormányra kerülésük esetén az ország külpolitikai irányultsága változatlan marad, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogják hallatni a hangjukat azokban a például az Európai Uniót érintő kérdésekben, amelyekben a jelenlegi folyamatokkal nem értenek egyet.

Egy, az illegális migrációs helyzettel és a határellenőrzésekkel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva Fico megerősítette: amennyiben ők alakítanak kormányt, annak egyik első lépése egy olyan határozat elfogadása lesz, hogy az illegális migráció megfékezésére ideiglenesen határellenőrzést vezessenek be a szlovák-magyar határon.

„Találd ki, ki tért vissza!” – utalt Orbán Viktor arra, hogy Fico 2012 és 2018 között már volt Szlovákia miniszterelnöke. Mint írta, „mindig jó együtt dolgozni egy hazafival”.

Guess who's back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! ???????????????? pic.twitter.com/JHIlYWKX6c