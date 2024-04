Míg Ausztriában felmerült a 41 órás munkahét bevezetésének terve, Görögország az első olyan uniós ország, amely bevezette a hatnapos munkahetet, amit a dolgozók önként vállalhatnak július elsejétől. Az athéni kormány ezzel az intézkedéssel kívánja ellensúlyozni a szakképzett munkaerőhiányt a népszerű nyaralóhelyeken. A kizárólag önkéntességi alapon vállalható hatnapos munkahetet a cégek anyagilag is kompenzálják, a munkavállalók a hatodik napra 40 százalékkal, vasárnapra és ünnepnapra összesen 115 százalékkal több fizetést kaphatnak. Az oe24.at szerint az új szabályozás a magán- és a közszférára egyaránt vonatkozik, de egyes szektorok mentesülnek: a köztisztviselők továbbra is csak heti 5 napot dolgozhatnak a dél-európai országban. Statisztikák szerint már most is a görögök dolgoznak a legtöbbet az EU-ban: évente átlagosan 2036 órát töltenek a munkahelyükön.