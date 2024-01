ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Oscar Pistorius – akit szénszálas műlábai miatt Blade Runnernek is neveztek – 2013-ban, Valentin-napon lőtte agyon a 29 éves modell Reeva Steenkampot egy bezárt fürdőszobaajtón keresztül. Többször is azt állította, hogy barátnőjét betolakodónak nézte, amikor négy lövést adott le a pretoriai otthonában lévő fürdőszobában, és ezen az alapon többször is fellebbezett az elítélése ellen – írja a Reuters.

„A Büntetés-végrehajtási Minisztérium meg tudja erősíteni, hogy Oscar Pistorius feltételesen szabadlábra helyezhető 2024. január 5-től, és jelenleg már otthon van” – áll a tárca közleményében. A most 37 éves Pistorius nyolc és fél évet töltött börtönben, valamint hét hónapot házi őrizetben, mielőtt gyilkosságért elítélték. A feltételes szabadlábra helyezési bizottság novemberben úgy döntött, hogy büntetésének több mint felét letöltve szabadlábra helyezhető.

A Steenkamp család ügyvédje által pénteken megosztott nyilatkozatban Reeva édesanyja, June azt mondta: „Sosem lehet igazságot szolgáltatni, ha a szeretted soha nem tér vissza, és semmilyen letöltött idő nem hozza vissza Reevát. Mi, akik hátramaradtunk, vagyunk azok, akik életfogytiglani büntetésünket töltjük.” Az édesanya egyetlen vágya, hogy Pistorius feltételes szabadlábra helyezése után békében élhessen.

Büntetésének 2029 decemberében esedékes lejártáig egy megfigyelő tisztviselő fogja szemmel tartani, akit Pistoriusnak tájékoztatnia kell, ha munkalehetőséget keres, vagy új lakcímre költözik. A feltételes szabadlábra helyezés feltételei között szerepel az is, hogy folytassa a dühkezeléssel kapcsolatos terápiát, és részt vegyen a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos foglalkozásokon.

June Steenkamp elmondta, hogy a feltételes szabadlábra helyezési bizottság által előírt feltételek megerősítették a dél-afrikai igazságszolgáltatási rendszerbe vetett hitét, mivel egyértelmű üzenetet küldenek arról, hogy a nemi alapú erőszakot komolyan veszik.

A helyi média azt valószínűsíti, hogy nagybátyja, Arnold Pistorius otthonában fog élni egy gazdag pretoriai külvárosban. A dél-afrikaiak vegyesen reagáltak a szabadon bocsátására, egyesek szerint letöltötte büntetését, míg mások túlságosan enyhének tartják a kiszabott ítéletet.

Paralimpiai sztárból elítélt gyilkos

Pistorius egykor a sportvilág kedvence volt, és a fogyatékkal élő sportolók úttörő hangja, akikért kampányolt azért, hogy a nagy sporteseményeken az épekkel együtt versenyezhessenek. 2012 augusztusában az első dupla amputált lábú sportolóként indult a londoni olimpián, ahol bejutott a 400 méteres síkfutás elődöntőjébe. A paralimpián két aranyérmet nyert.

Először 2014 októberében börtönözte be öt évre a legfelsőbb bíróság gondatlanságból elkövetett emberölésért. Miután ügyvédei fellebbeztek az ítélet ellen, a Legfelsőbb Fellebbviteli Bíróság 2015 decemberében bűnösnek találta gyilkosság vádjában. A 2016. júliusi ítélethirdetéskor azonban csak hat évet kapott, annak ellenére, hogy az ügyészek legalább 15 éves büntetés mellett érveltek. Aztán 2017 novemberében a Legfelsőbb Fellebbviteli Bíróság több mint kétszeresére, 13 évre és öt hónapra emelte a büntetését, „megdöbbentően enyhének” minősítve a korábbi büntetést.