A munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információkat gyakran azok súlyossága alapján elemzik, vagyis azon teljes naptári napok számát, amelyeken az áldozat munkabaleset miatt alkalmatlan. A számok szerint 7–13 napos munkahelyi távolmaradáshoz vezető balesetek a leggyakoribbak, ez az összes eset 25-30 százalékát teszi ki.

Az Economxnak a Munkástanácsok Országos Szövetségének ügyvezető alelnöke elmondta: nagyjából 30 ezer munkahelyi baleset történik hazánkban, ám a tényleges szám ennél jóval magasabb lehet, hiszen a balesetek egy jelentős részét még mindig nem jegyzőkönyvezik.

Szabó Imre Szilárd ügyvéd szerint érdemes tisztában lenni azzal, hogy a munkáltató kártérítési felelőssége szigorú, vétkességre tekintet nélküli objektív felelősség.

Ne írjanak alá elhamarkodottan

Kevesen tudják, de akár egy ízületet érintő csonttörés esetén is akár tízmillió forintos kártérítés járhat. Ezt a sérült munkavállalók nem látják pontosan, éppen ezért fontos, hogy ne nyilatkozzanak elhamarkodott módon, ne írjanak alá látatlanban semmit, a legbölcsebb, amit tehetnek, ha gyorsan jogi segítséget kérnek.

A munkáltató ugyanis köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.

Az Eurostat elmúlt öt évének statisztikája szerint évente 3100-3300 halálos munkahelyi baleset történik az Európai Unióban, ezek közül 62-82 Magyarországon. A hivatalos adatok szerint Magyarországon 2019-ben 24.055, míg 2023-ban 20.658 balesetet jelentettek le a munkáltatók. A halálos munkabalesetek száma a jelzett időszakban 84 és 62 között mozgott. A legalacsonyabb adat a 2023-as, a 62 halálos eset.

A kártérítés célja: mintha nem szenvedett volna balesetet

Szabó Imre Szilárd szerint a munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállalója egészségkárosodása miatt keletkezett kárért akkor áll fenn, ha okozati kapcsolat merül fel a kár és a munkaviszony között, illetve bekövetkezik maga a kár (vagyoni sérelem) vagy személyiségi jogi sérelem (nem vagyoni sérelem).

A munkavállalónak bizonyítania kell a munkaviszony fennállását, a kárát, továbbá a kárnak a munkaviszonnyal való okozati összefüggését.

A munkaviszonnyal összefüggés akkor állapítható meg, ha a felek között munkaviszony áll vagy állt fenn, és a munkavállalót ért kár valamilyen formában összefüggésben áll e jogviszonnyal. A kártérítéssel a munkavállalót olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem szenvedett volna balesetet.

Hivatalosan évi négyszázmilliárd forintról beszélünk

Miskéri László, a LIGA Szakszervezetek munkavédelmi szakértője az Economxnak a Munkavédelem Nemzeti Politikája (MNP) időzítése korábban kapcsán kiemelte, a hivatalosan elismert évi mintegy négyszázmilliárd forintos költségnek a többszörösével terheli meg a magyar nemzetgazdaságot az, hogy a gyakorlatban nincs szavatolva hazánkban a biztonságos munkakörnyezethez való jog.

Szabó Imre Szilárd szerint a munkáltató a munkavállaló alábbi vagyoni kárait tartozik megtéríteni:

a munkaviszony körében elmaradt jövedelmét

a munkaviszonyon kívül elmaradt jövedelmét

dologi kárát és költségeit

az egészségkárosodásnál felmerülő egyéb kártételeket

a hozzátartozó kárát.

E tételek körébe tartozik a felmerült kár, az elmaradt haszon, valamint minden egyéb, a kár elhárítása körében felmerült indokolt költség is. A költség tipikus formája a gyógykezelés, orvosi ellátás. Ezek szükségességének megítélése orvos szakértői kérdés, ha a baleset szükségessé teszi a társadalombiztosítás keretében meg nem térülő egyes ellátások igénybevételét, ennek költségei szintén érvényesíthetők.

Kártérítés három módon állapítható meg: tételes kártérítés, általános kártérítés, járadék (visszatérően jelentkező kártételek esetén). Általános kártérítés akkor állapítható meg, ha a kár mértéke pontosan nem számítható ki, míg a járadék lehet jövedelempótló vagy tartást pótló is.

Így mentesülhet a munkáltató

Két esetben mentesülhet a munkáltató a kártérítési felelősség alól. Amennyiben bizonyítja, hogy 1.) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa; 2.) vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Ha rendkívüli haláleset történik, a munkabalesetet a rendőrség is kivizsgálja. A munkáltató a munkavállaló életét, testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, valamely foglalkozási szabályt (például tipikusan munkavédelmi vagy balesetelhárító szabályt) megszegő magatartása egyben megvalósíthatja a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés törvényi tényállását is - húzta alá végezetül az Economxnak a Munkástanácsok Országos Szövetségének ügyvezető alelnöke.