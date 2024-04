A magyarok klímavásárlási- és használati szokásait mérte fel az elektronikai gyártó Hisense: a Pulzus által készített reprezentatív kutatásból kiderül, hogy mivel hűtik magukat a magyarok a legnagyobb nyári hőségben, hogy milyen tényezők a legfontosabbak új készülék beszerzésekor és hogy mit gondolnak a klímák fűtési funkciójáról.

Klíma helyett ventilátor, az ár miatt

A hazai klímapenetráció igen alacsony: a magyarok 67 százalékának nincs klímája otthon, amelynek oka leginkább a készülékek ára. A kutatás rávilágít, hogy a legtöbb otthon alkalmas lenne a klímák beszerelésére. A válaszadók mindössze 11 százaléka jelezte, hogy nem lehet megfelelően beszerelni a klímát az otthonába. A nyári forróságban a magyarok 58 százaléka ventilátorral próbál hűteni, minden negyedik magyar pedig a szellőztetésre esküszik. Többen viszont a hagyományosabb módszerekre voksolnak: felmosással, nedves ruha párologtatásával igyekeznek lehűteni otthonukat.

Tudják, hogy fűteni is lehet vele

Cseh József, a Hisense klímákért felelős értékesítési menedzsere hozzátette, hogy a klímával rendelkező magyarok nagyobb része használja fűtésre is a készüléket: a válaszadók 62 százaléka – mindez egyértelműen megfigyelhető a nők és a középkorúak körében. Meglepő viszont, hogy a fűtési funkciót a községben élők különösen nagy arányban használják (77 százalék). Ennek ellenére, csak tízből három magyar tudja elképzelni, hogy a klíma legyen az elsődleges fűtési eszköze - a fiatalabbak nagyobb arányban gondolják ezt (37 százalék), az idősebbek viszont inkább kiegészítésnek látják.

Még a hőszivattyús tarifa nélkül is kb. 15-25 százalékot csökkenhetnek a fűtési költségeink, „H” tarifával pedig akár 30-40 százalékot is spórolhatunk a klímákkal

– jelentette ki a szakértő. Kifejtette, hogy ha a fűtésünket szeretnénk így megoldani, akkor érdemes kifejezetten fűtésre tervezett készüléket választani. Ezek jellemzően 25-30 százalékkal drágábbak, mint a nem elsődlegesen fűtésre készült modellek, ugyanis ezek a típusok jellemzően nagyobb méretűek és nagyobb hőcserélő felülettel rendelkeznek. Modelltől függően ugyanakkor mínusz 25-30 Celsius-fon is üzemképesek akár, a külső hőmérséklet csökkenésével pedig nem romlik a teljesítményük.

Az energiafogyasztás is fontos szempont

A kutatás rámutat, hogy akinek már van klímája vagy tervezi a vásárlást, annak a legfontosabb tényező az ár: a válaszadók 70 százaléka ez alapján dönt.

Közel ugyanilyen fontos szempont a készülék energiafogyasztása, harmadik helyen a garanciafeltételek állnak, majd a márka.

A dizájn nem számít a magyaroknak, a nőknek viszont fontos a szerelő véleménye. Minden ötödik nő mondta azt, hogy a szerelő ajánlására választ klímakészüléket.

Ez az arány van, ahol erősebb: minden harmadik 60 évnél idősebb dönt a szerelő javaslata alapján.

Cseh József elmondta, hogy a márkától és felszereltségtől függően az ár változó. Egy alapkészüléknek számító, 3,5 kW-os klíma körülbelül 150 ezer forinttól elérhető, amihez jön a telepítés költsége és a szükséges éves karbantartás (körülbelül 20 ezer forint). Kiemelte, hogy a karbantartást érdemes befektetésnek tekinteni, hiszen az eltömődött alkatrészek először csak hatásfok- és teljesítménycsökkenést okozhatnak, később viszont csökken a gép várható élettartama. Ráadásul a meglazult elektromos bekötések akár lakástüzet is okozhatnak.

Az átlagosnál melegebb nyár jön

A hosszú távú meteorológiai előrejelzések szerint az átlagosnál melegebb nyár áll előttünk, ami a lakossági szegmensben az egyik legerősebb motiváció. Mindez pedig újabb löketet adhat a beruházási kedvnek.

A felmérésből látjuk, hogy sajnos a magyarok nagy része, mintegy 41 százaléka, nem szeretne több pénzt kiadni egy energiatakarékos készülékért, ha az csak hosszabb távon hoz megtérülést.

– mutatott rá a szakértő. Kifejtette: minden ötödik ember csak legfeljebb 30 ezer forinttal lenne hajlandó többet fizetni, és mindössze minden tizedik válaszadó fizetne 60 ezer forinttal többet. Most viszont érdemes erre külön is figyelni, hiszen a június 1-től induló otthonfelújítási program érinti a klímaberuházást is. Sok család nagyon jól járhat vele, mert a fűtés és melegvíz-előállítás korszerűsítése is a támogatott beruházások között van

Cseh József azt is kifejtette, hogy a klímák kiválasztásánál a korábban extrának számító WiFi, valamint a légtisztítási funkció mára gyakorlatilag alapfelszereltségnek számítanak. Vannak olyan készülékek, amelyek képesek automatikusan pótolni a friss levegőt a beépített CO2 érzékelő által szabályozva. A high-tech készülékek ezt a piacot is elérték és egyes modellek túlmutatnak a hagyományos légkondicionáláson. Akár mesterséges intelligenciát is alkalmazhatnak, hogy optimalizálják a fogyasztást és a tökéletes légtisztítást.