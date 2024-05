Az Európai Bizottság véglegesítette elemzését a jogállamiság lengyelországi helyzetéről, és Varsónak kedvező döntésre jutottak. Úgy ítélték meg, hogy Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének veszélye, ezért lezárják az eljárást.

Váratlanul csökkentek a német ipari megrendelések márciusban, ami a szektor tartós gyengeségére utal – derült ki a német statisztikai hivatal, a Destatis közleményéből. A kereslet 0,4 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz képest, megcáfolva a 0,4 százalékos növekedésre vonatkozó várakozásokat.

A gyárak helyzetét a visszafogott globális kereslet és a magas kamatlábak is nehezítik, ezek visszafogják a beruházásokat. Az energiaintenzív iparágak, mint például a vegyipar, szintén megszenvedik a magasabb árakat Oroszország ukrajnai háborúja miatt.

Merényletkísérleteket hiúsított meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más, magas rangú ukrán politikai és katonai vezetők ellen az Ukrán Biztonsági Hivatal (SZBU) és a kémelhárítás.

Az SZBU és az ukrán főügyészi hivatal közlései szerint a hatóságok letartóztatták az Ukrán Állambiztonsági Hivatal (UDO) két ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Az SZBU közölte, hogy egy ügynöki hálózat készült a merényleteket megvalósítani, melyet az állambiztonsági hivatal vezetésének közreműködésével a biztonsági szolgálat derített ki.

Mindettől függetlenül természetesen Vlagyimir Putyin beiktatása is megtörtént, az orosz államfő így hivatalosan is megkezdte újabb elnöki ciklusát.

