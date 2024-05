Melegszik az idő, olykor már 28 fokot is mutat a hőmérő, ami egyet jelent azzal, hogy szép lassan indul a klímaszezon. Ezzel kapcsolatban Bernáth András az Economx-nak azt nyilatkozta, szerencsére ez nem egy szezonális munka, a teljes évet lefedi a megkeresések száma.

A Klímaváros klímaszerelő mestere szerint komolyabb mozgolódás május környékén érezhető, illetve a legnagyobb kihívás az első pár napos kánikula beálltakor van, amikor a hívások száma eléri a több százat naponta.

A telepített készülékek száma évről évre változik, és míg régebben csak olyan berendezések voltak elérhetőek, amelyek csak hűtésre alkalmasak, most már nem egy olyat találni a kínálatban, amely optimalizálva van a téli üzemmódra is a hűtés mellett. Így a kereslet is megnőtt ezen telepítések iránt. Helyszíni felmérés alkalmával egyre többen jegyzik meg, hogy a meleg, forró napok számának növekedése az, ami miatt megkeresik őket – mondja a mester.

Mennyibe kerül ez nekünk?

Bernáth András arról számolt be, hogy a telepített készülékek megbízhatóságról a kezdetek óta statisztikát vezetnek, így folyamatosan látják a változást a gyártók és a típusok között. Gyártó és gyártó között is nagy a különbség, megtalálhatók benne a normál 3 éves jótállástól akár a kiemelkedően magas, 10 év garanciát biztosító készülékek is.

„A megbízható japán típusok közül

egy nagyobb nappaliba (körülbelül 30-40 négyzetméter) való berendezés nagyjából bruttó 300 ezer forintnál kezdődik, amihez még a telepítés költsége jön, amely 100-150 ezer forint körüli összeg.

Természetesen, ha kisebb teljesítményre van szükség, vagy a szerelési távolság nagyobb (kültéri és beltéri egység közötti szakasz), az ár változhat. A kínai, hangosabb modellek bekerülési költsége kedvezőbb, de a szerelési díjuk nem változik” – közli a klímaszerelő mester, majd hozzáteszi, hogy az igények és az arra kínált lehetőségek adottak, csak tudnia kell a szakembernek, hogy melyek azok, így tud maradéktalanul segíteni az ügyfélnek.

Ezért van, hogy gyakorlatilag valamennyi vállalkozás csak helyszíni felmérés után ad ajánlatot.

Mi alapján döntenek, és mennyit költenek a családok?

„A megkeresések nagy része a weboldalunkon keresztül jön, ahol tájékoztató jelleggel megtalálhatók az általunk forgalmazott márkák, típusok, árak, ennek tudatában érkeznek hozzánk az ügyfelek” – jelentette ki Bernáth András, majd azzal folytatta: általánosan elmondható, hogy

berendezéseként 300-500 ezer forint környéke az az összeg, amit erre szánnak a családok.

Megközelítőleg 2 éve volt, hogy az árak elkezdtek drasztikusan emelkedni. Ez köszönhető a Covid utáni hiánynak és a forint-euró elszállt árfolyamának is. Most már elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban nemcsak tavaly év vége felé, hanem idén tavasszal is csökkentek az árak. Nem mentek vissza a 3 évvel ezelőtti szintre, de kedvezőbbek lettek mind a készülékek, mind a beszerelésük költségei.

Ha a háztartások már meghozták a döntést, akkor szeretnék kihozni a maximumot a klíma-projektből, ezért

az energiatakarékosság;

a zajszint;

és a megbízhatóság,

amely az ár mellett még fontos szempont.

Egyre fontosabb a fűtési funkció is

Sok esetben futunk bele olyan felmérésekbe – meséli a szakértő –, ahol csak egy hűtő klímát szeretnének a nyári melegek komfortosabbá tételéhez, ám amikor megtudják, hogy az átmeneti időben ugyanaz a készülék gazdaságosan fűteni is tud, megörülnek, hogy egy másik problémára is találnak megoldást. Hiszen sok esetben ebben az időszakban még nem szeretnék bekapcsolni a központi fűtést.

Általánosan elmondható, hogy

szinte mindegyik berendezés képes az átmeneti időben való gazdaságos fűtésre, de ahogy a külső hőmérséklet csökken, a készülék teljesítménye és gazdaságossága is vele esik

– hívja fel a figyelmet Bernáth András.

Ennek ellenére egyre többen keresnek téli fűtésre vagy téli fűtés-rásegítésre való megoldást.

Vannak olyan típusok, amelyek pont erre a célra lettek kitalálva és a gazdaságosságuk miatt (A+++) jóval kedvezőbb az üzemeltetésük, mint a konvektoros vagy az egyéb gázos fűtésé. Ezeket a berendezéseket csak akkor ajánljuk, ha valóban szeretnék használni télen, mert ekkor tud megtérülni a nagyobb árkülönbség. Ha csak hűtenek vele, szinte teljesen felesleges kifizetni a közel 75 százalékos felárat, mert nem fog megtérülni

– mutat rá a szakember.

Sokan úgy vélekednek (sokszor még a villanyszerelők is), hogy a klíma működése drága, mert nagyon sok áramot fogyaszt. Ilyenkor összekeverik a fűtési/hűtési teljesítményt és a készülék működéséhez szükséges áram felvételét.

„Egy egyszerű példával szeretnék élni: mindenki ismeri a hősugárzót, amelyet sok esetben használunk helyi gyors, ideiglenes fűtésre. Ez a berendezés, általánosan elmondható, hogy 2000 Wattot fogyaszt – legyen ez egy egység. Ebből ugyanennyi hőt tud előállítani (hiszen a hűtőszál ennyire képes, amiről a meleget lefújja a ventilátor).

Tehát elmondhatjuk, hogy egyből csinál egyet. A klíma készülék egy egységből nagyjából hármat, fűtésre optimalizált típus esetében akár ötöt is képes leadni. Így könnyedén kijelenthetjük, hogy ugyanazt a hőt, amit a hősugárzó ad, körülbelül 700 vagy 400 Wattból elő tudja állítani, ami a harmada vagy ötöde annak. Ugyanez igaz a hűtésre is, ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jelenlegi készülékek gazdaságosak” – avat be bennünket a részletekbe a Klímaváros szakértője.

Létfontosságú a tisztítás, az egészségesünk múlhat rajra

A tisztítás és a karbantartás igen fontos tényezők nem csak a használójának, hanem magának a klímakészülékeknek is. Ha ezt elmulasztjuk, akkor mindez sajnos komoly kihatással lehet az egészségünkre, ahogy a a berendezés is tönkre mehet.

A gyártók többségénél a kiterjesztett garancia feltételei között szerepel a szakember általi karbantartás, ellenőrzés. Évente egy alkalommal mindenképpen javasolt, de ha valaki fűt is vele, ez évi kettőre változik.

„Nem azt mondom, hogy ha valaki egyszer elmulasztja, biztos beteg lesz tőle, de még a keveset használt készülékeket is kétévente ajánlott fertőtleníteni, tisztítani” – húzza alá Bernáth András.

Minden berendezés életében eljön a pont, amikor már a helyi karbantartás kevés, mert annyi lerakódást szedett össze, hogy a penészedés is elindult, vagy egyszerűen a szennyeződések mennyisége igényli, hogy a teljes átmosás megtörténjen.

A wifitől a páranövelésig – már itt vannak a csúcsmodellek

Ami a technikát illeti, a wifi sok esetben már előre be van építve, de szinte az összes készülékbe utólag is könnyedén telepíthető. Ha az innovációkat nézzük, léteznek olyan rendszerek, amelyek a párát nemcsak csökkentik, hanem növelni is képesek az adott helyiségekben. Vagy akár olyan szűrőrendszerrel vannak ellátva, hogy a levegő minőségét javítsák – mondja a szakember.

„Ilyen készülékeket telepítettünk a Bethesda Gyermekkórház műtőibe, ahol a kitenyésztés utáni vizsgálat alátámasztotta a klíma szűrőinek jótékony hatását”.

Természetesen vannak olyan rendszerek is, amelyek az egész ház központi hűtő/fűtő feladatát is ellátják légcsatornás elvezetésüknek köszönhetően. Az igények meghatározásakor ezekről a kérdésekről is beszélünk és sok esetben adunk gazdaságosabb alternatív javaslatot az eredeti elképzeléshez képest – hívja fel a figyelmet a mester.

Az energiaárak emelkedésekor a haszonszerzők lubickoltak

A Covid, az energiaárak, az infláció, a fogyasztás csökkenése mind abba az irányba mutatnak, hogy az emberek luxusköltésként gondoljanak a klíma-beszerelésre, így nehéz lehet stabilan fenntartani egy ilyen vállalkotást. Ezzel kapcsolatban Bernáth András úgy nyilatkozott, hogy a magyar vállalkozások jó része amúgy is küzd a fennmaradásért és ez a klímás cégekről is elmondható.

„Vannak jobb évek és vannak rosszabbak. Például itt volt a 2022-es év, amikor a rezsiárak megemelkedtek, így boldog-boldogtalan alternatív fűtési mód után nézett, és nem lehetett annyit dolgozni, hogy mindenkit kiszolgáljunk” – mondta lapunknak. Azt is elmesélte, hogy sajnos

ezt a helyzetet számos vállalkozó kihasználta, sok esetben csúnyán jártak el, mindent eladtak azzal a szöveggel, hogy fűteni lehet vele, majd az ügyfelek a téli hidegben jöttek rá, hogy azok a készülékek valójában nem is alkalmasak a téli fűtése.

Ezen cége nagy része már nem is létezik, hiszen akkoriban csak a gyors haszonszerzés volt a céljuk.