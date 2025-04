Összehangolt kibertámadás érte a 4,2 ezer milliárd ausztrál dollár (2,66 ezer milliárd dollár) értékű ausztrál nyugdíjalap-ágazat több ezer tagját – közölte pénteken a kormány kiberbiztonsági koordinátora. Michelle McGuinness tájékoztatása szerint a kiberbűnözők a nyugdíjalapok számlatulajdonosait vették célba.

A 365 milliárd ausztrál dolláros vagyont kezelő és 3,5 millió taggal rendelkező AustralianSuper, az ország legnagyobb nyugdíjalapjánál akár hatszáz tag jelszavát is ellophatták.

„Azonnali intézkedéseket tettünk, hogy zároljuk ezeket a számlákat, és tájékoztassuk a tagokat" – mondta Rose Kerlin, az alapkezelő tagokért felelős vezetője.

A 93 milliárd ausztrál dollár vagyont kezelő REST, a kiskereskedelmi dolgozók ágazati nyugdíjalapja, a múlt hétvégén szenvedett el a 2 millió tagjának mintegy 1 százalékát érintő kibertámadást – számolt be róla Vicki Doyle a támadásban szintén érintett alap vezérigazgatója. Az Insignia Financial, amely 327 milliárd dolláros vagyont kezel, közölte, hogy „harmadik fél" próbált meg hozzáférni az Insignia Financial Expand platformjának online számláihoz, de egyelőre eredménytelenül.