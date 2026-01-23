Az amerikai elnök csütörtökön már arról beszélt, hogy Irán felé tart a haditengerészet flottája. Hozzátette ugyanakkor, hogy reméli, nem kell bevetnie azt. Ezzel együtt ismét felszólította Teheránt, hogy ne öljön meg tüntetőket és ne indítsa újra a nukleáris programját.

A Reuters anonim forrásai szerint amerikai tisztviselők már arról beszélnek, hogy a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és több irányított rakétás romboló is megérkezhet a Közel-Keletre a következő napokban. Egy másik forrás szerint felmerült, hogy további légvédelmi rendszereket telepítenek a térségben, amelyek az iráni támadásokkal szemben döntő fontosságúak lehetnek az amerikai támaszpontokon.

Trump az Air Force One fedélzetén, úton a davosi Világgazdasági Fórumról vissza Washingtonba azt mondta, sok hajót indítottak el, de reméli, hogy nem fog történni semmi.

Az elnök többször is azzal fenyegetőzött korábban, hogy a közelmúltban lemészárolt tüntetők miatt beavatkozik Irán ügyébe, azonban a demonstrációk alábbhagytak a múlt héten. Ezzel együtt Trump a múlt héten már azt mondta, hogy leállította a foglyok kivégzését.

Az amerikai hadsereg időszakon megnövelte csapatai létszámát a Közel-Keleten az elmúlt időszakban, és bár többnyire védekező pozíciót vettek fel, tavaly júniusban mért csapást Irán nukleáris programjára.

Guo Jiakun kínai külügyminiszter az elnök bejelentésére úgy reagált, Peking reméli, hogy Irán fenntartja a nemzeti stabilitást és minden fél ápolni fogja a békét és visszafogottságot tanúsít, a nézeteltéréseket pedig párbeszéd útján oldja meg – írja az Anadolu Ajansi.

Az Al Jazeera írása szerint az iráni hatóságok tagadják, hogy kivégeznék azokat, akik részt vettek a kormányellenes tüntetésekben, amelyek december végén kezdődtek el.. Az iráni állami média szerint a tüntetések eddig 3117 ember életét követelték, köztük 2427 civil és biztonsági erő tagjait.