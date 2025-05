Oldalára borult Észak-Korea új büszkesége, egy 5 ezer tonnás hadihajó a csongdzsini hajógyárban, miközben Kim Dzsongun személyesen felügyelte a vízrebocsátást – számolt be a The Guardian.

A látványos bakiról műholdfelvételek is tanúskodnak: a hajó orra a szárazföldön maradt, míg a fenékrésze a vízbe csúszott, az oldalára fordulva. A helyi állami média beszámolója szerint a szerencsétlenséget az egyensúlyvesztés okozta.

????????#NorthKorea'n destroyer under construction that fell on its side during its launch

The incident occurred in the presence of dictator Kim Jong-un pic.twitter.com/A15DXJ44qO