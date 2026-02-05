A bolgár ügyészek nyomozást indítottak, miután több száz nőt titokban filmeztek le intim kozmetikai beavatkozások közben szépségszalonokban, a felvételeket pedig a tudtuk és beleegyezésük nélkül terjesztették pornográf weboldalakon – írta a Euronews.

Rejtett kamerákkal filmezték a nőket lézeres szőrtelenítés és más beavatkozások közben, gyakran teljesen meztelenül.

Maria Markova ügyész szerint több mint 100 feljelentést tettek a rendőrségen csak Burgaszban, ahol a botrány legalább két szépségszalont érint, és egyet Kazanlakban, miközben a hatóságok az ország más városaiban is ellenőrzéseket folytatnak.

Az áldozatok között kiskorúak, köztük 15 és 17 év közötti tinédzserek is vannak

– erősítették meg az ügyészek. A videók több mint 10 fizetős pornográf platformon jelentek meg a hazai média beszámolói szerint.

A bolgár média állítólag videofelvételeket is kapott egy szófiai nőgyógyászati ​​klinikáról is. Az Euronews által látott képeken nőket mutatnak orvosi vizsgálatok közben, a rendelő sarkában elhelyezett kamera felvétele alapján.

Belföldi médiajelentések szerint az áldozatok között közéleti személyiségek, egy bíró, egy ügyész, újságírók, egy regionális kormányzó lányai és egy rendőr is van. Néhány áldozat azt állítja, hogy a kamerákat rendkívül közel, közvetlenül az intim testrészük felé helyezték el.

Több nő szerint a beavatkozásokat élőben közvetítették, a nézők pedig kriptovalutával fizettek a hozzáférésért.

A nyomozóknak most ki kell deríteniük, hogy ki férhetett hozzá a kamerákhoz és a felvételekhez, valamint hogyan terjesztették azokat. A videókat tároló weboldalak külföldön találhatók, ezért a bolgár hatóságok nemzetközi segítséget kérnek az Interpoltól és az FBI-tól az anyagok eltávolításához.

A bolgár törvények szerint a pornográf anyagok engedély nélküli terjesztése egy év börtönbüntetéssel és 500 és 1500 euró közötti pénzbírsággal büntetendő. Kiskorúakat érintő esetekben a büntetések lényegesen súlyosabbak, közölték az ügyészek.

A rendőrség kihallgatta az érintett szalontulajdonosokat, valamint a jelenlegi és korábbi alkalmazottakat, de mindenki tagadta, hogy részese lenne a bűncselekménynek. A jelentések szerint egyesek azt állítják, hogy feltörték a biztonsági kameráikat.