Csak akkor jöhet el a dollárkamat-csökkentés ideje, ha tartósnak ígérkezik az infláció enyhülése a 2 százalékos jegybanki cél felé – jelentette ki Jerome Powell Fed-elnök.

Elmondta, hogy az első negyedév adatai nem támasztják alá a monetáris enyhítés megkezdésének a szükségességét, bár a legfrissebb inflációs adatok mutatnak némi javulást. Az inflációs cél tartós megközelítéséhez azonban további meggyőző adatokra lenne szükség.

Inflációs adatok miatt a Kreml is mérgelődhetett a héten. A statisztikai hivatal ugyanis nyilvánosságra hozta: Oroszországban 8,6 százalék volt az éves infláció júniusban a májusi 8,3 százalék után.

Az éves infláció ezzel már a 12. egymást követő hónapban állt a 4 százalékos jegybanki inflációs cél fölött.

Vélhetően azonban elsősorban nem ez kötötte le az orosz országvezetés figyelmét a napokban. Vitalij Klicsko kijevi polgármester hétfőn arról számolt be, hogy találat ért egy gyerekkórházat, és ez volt az egyik legsúlyosabb támadás a két éve tartó háború során az ukrán főváros ellen.

Ukrajna a keddtől csütörtökig tartó washingtoni NATO-csúcstalálkozóra meghívót ugyan nem kapott – annak ellenére sem, hogy kért –, kulcstémája volt azonban az ország és az orosz-ukrán háború az eseménynek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hivatalos invitálás elmaradása mellett is az Egyesült Államokba utazott, és a csúcstalálkozó „margóján” több politikai kulcsfigurával is egyeztetett. Végül azzal az ígérettel térhetett haza, hogy Ukrajna hosszú távon is számíthat a védelmi szövetség támogatására. Emellett pedig légvédelmi rendszereket és F-16-os harci repülőgépeket is kapott az ország a héten.

Folytatódott a helyezkedés az EP-n belül

Arról már korábban megállapodtak az Európai Parlament különböző frakciói, hogy melyik politikai csoportosulás hány és milyen vezető pozíciót kaphat. A héten pedig arról folyt az egyezkedés, hogy ezeket a posztokat párt és személy szerint ki is töltse be.

A képviselők az EP jövő heti alakuló ülésén szavaznak majd a testületek összetételéről, a vezetőségeket pedig július végén választják meg.

Hétfőn – Orbán Viktor magyar kormányfő és a Fidesz közreműködésével – megalakult a Patrióták Európáért frakció. Ennek nagy löketet adott, hogy kiderült, az EP-választásokan Franciaországban megnyerő Nemzeti Tömörülés (RN) is csatlakozik a szövetséghez.

Papíron az EP harmadik legnagyobb politikai ereje a Patrióták Európáért, a szakértő szerint azonban ezt egyelőre nem igazán tudják majd kihasználni.

A Patrióták frakciójának megalakulása a magyar kormány befolyásépítési tevékenységének sikereként értelmezhető, annak ellenére is, hogy a csoport 84 képviselője aligha szerezhet túl nagy befolyást az EP-ben, köszönhetően a szélsőjobboldali pártok tűzfészektől való távol tartását szolgáló tűzfalnak