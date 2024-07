Arról már megállapodtak az Európai Unió parlamentjének különböző frakciói, hogy melyik politikai csoportosulás hány és milyen vezető pozíciót kaphat. Most arról folyik az egyezkedés, hogy ezeket a posztokat párt és személy szerint ki is töltse be.

A képviselők az EP jövő heti alakuló ülésén szavaznak majd a testületek összetételéről, a vezetőségeket pedig július végén választják meg.

A választásokon kialakult erősorrend alapján a jobbközép pártokat magában foglaló Európai Néppárt (EPP) tagjai tölthetik be a legtöbb irányító posztot: a legnagyobb, 188 fős politikai csoportnak hét szakbizottsági elnöki és 28 alelnöki tisztség jut. Mivel a Tisza Párt hét képviselővel a néppárt hetedik legnagyobb nemzeti csoportja, joggal számíthat tisztségekre.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői akár egy szakbizottság elnöki pozícióját is sikerrel megpályázhatják, de egy vagy két szakbizottsági vagy delegációs alelnöki tisztségre mindenképpen igényt tarthatnak,

tájékoztatták a Népszavát a helyek elosztásáról szóló tárgyalásokat ismerő források.

A lap szerint a Demokratikus Koalíció két EP-képviselője nem célzott meg vezetői pozíciót az Európai Parlamentben (EP), a Fidesz és a KDNP 11, illetve a Mi Hazánk egy politikusának pedig kevés esélye látszik valamilyen tisztségre.

A Fidesz és a KDNP 11 képviselője hétfő óta a Patrióták Európáért nevű radikális, populista frakció tagja, de mivel a kijelölt határidő után alakultak meg, a helyek elosztásánál elődjük létszámát vették számításba, így nekik csak két szakbizottsági elnöki és hét alelnöki tisztség jut. Ráadásul az EP jobb- és balközép frakciói arra készülnek, hogy a szélsőséges erők képviselőit kizárják a különböző parlamenti testületek vezető tisztségeiből.