A férfit 2023 október 7-én rabolták el dzsihadista fegyveresek az otthonából, miközben a feleségét és két kislányát akarta védelmezni. A magyar állampolgárságú Omri Miran azóta ismeretlen helyen raboskodik a palesztin terroristák fogságában, az elmúlt 565 napban egyetlen propagandavideót tettek csak közzé róla, amelyen lesoványodva, beesett arccal látható. Most azonban újabb életjel érkezett videós formában.

- ezt a szöveget mellékelték ahhoz a videóhoz, amit a palesztin terrorszervezet tett közzé frissen Omri Miranról.

A 24.hu szerint videó alapján leginkább úgy tűnik, hogy a propagandát akarták csak elismételtetni valakivel a Hamász emberei. Az anyag tanúsága szerint Miran jó körülmények között raboskodik, még egy kis süteményt is kapott a születésnapjára. A két és fél perces videó nagy részében

A gondosan megvágott videó egy pontján a férfi azt is mondja, „Ne higgyetek Netanjahunak”, illetve Donald Trumpot említi, aki az egyetlen nagyhatalmú vezető a világon, aki nyomást gyakorolhat az izrraeli kormányfőre.

A videó végén Netanjahuval az élen izraeli politikai vezetőket sorol fel, nekik szegezve a vádat, hogy október 7-e miattuk történt.

⚡️BREAKING



“Shalom, I am Omri Miran, and this is my second birthday in Hamas captivity.”



-Al-Qassam Brigades pic.twitter.com/PlcYpdPkq9