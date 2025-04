Ferenc pápa agyvérzésben és az azt követő szívelégtelenségben halt meg – jelentette be hivatalos közleményében a Vatikán, amelyet a Sky News idézett. A lap szerint a Vatikán azt is közölte, hogy az agyvérzés a katolikus egyházfőnél kómához és visszafordíthatatlan szívelégtelenséghez vezetett. Ferenc pápa már korábban is küzdött egészségügyi problémákkal: fiatalon krónikus tüdőbetegségben szenvedett, ami miatt akkor a tüdeje egy részét el is kellett távolítani. Idén február 14-én került a Gemelli kórházba egy légúti fertőzés miatt, amely kettős tüdőgyulladássá alakult. Ez összesen 38 napos kórházi tartózkodáshoz vezetett, ugyanakkor húsvét vasárnap alkalmából a pápa egy nappal a halála előtt még felkelt, hogy ezreket áldjon meg a római Szent Péter téren