Kettős botrányban találta magát Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, miután a New York Times robbanásszerű cikkben állította: a milliárdos a 2024-es amerikai választási kampány alatt rendszeresen használt ketamint, sőt ecstasyt és hallucinogén gombát is, olyannyira, hogy ez már fizikai tüneteket – konkrétan hólyagproblémákat – okozott nála.

A Welt beszámolója alapján Musk a vádakra szombaton reagált a közösségi média felületén, ahol dühösen visszautasította az állításokat.

Also, to be clear, I am NOT taking drugs! The New York Times was lying their ass off.



I tried *prescription* ketamine a few years ago and said so on ????, so this not even news. It helps for getting out of dark mental holes, but haven’t taken it since then.