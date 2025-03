Christoph Wiederkehr, az új osztrák kormány oktatási, tudományos és kutatási minisztere, aki a koalíciós kormányban az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) pártot képviseli, azzal indokolta a döntést, hogy a mobiltelefonok intenzív használata egészségügyi kockázatokkal, továbbá a gyerekek iskolai közösségi viselkedésében kialakult változásokkal jár.

Szerinte a mobiltelefonok „koncentrációgyilkosok” és úgy véli, hogy az iskolai szünetekben a diákoknak a képernyő nézése helyett inkább egymással kellene kapcsolatot teremteniük.

Az országos szintű szabályozás az iskolák első nyolc évfolyamára lesz érvényes Ausztriában, a tárcavezető pedig a tervek szerint még márciusban kiadja azt a rendeletet, amelyben az iskolákat hivatalosan is mobilmentes övezetekké nyilvánítják.

Wiederkehr szerint ha hivatalosan is kimondják, hogy az iskolák mobilmentesek, akkor azzal megerősítik az iskolaigazgatók helyzetét is, az intézkedés pedig jelentősen segíti az ő munkájuk mellett a tanárok munkáját is.

A bejelentés előtt a tárcavezető egy szakértői csoporttal is egyeztetett, ahol egyetértés született abban, hogy olyan jelentős a mobiltelefonok diákokra kifejtett negatív hatása, ami még a koronavírus-járvány okozta problémáknál is súlyosabb következményekkel járhat.

A miniszter szerint ezért most kell megtalálni a módját annak, hogy támogassuk a digitális oktatást, de ezzel egy időben korlátozzák a digitális figyelemelterelést.