Az Affidea nemrég publikált hazai felmérése kimutatta, hogy a dolgozók többsége még hétvégén is stresszt él meg, amely jelentősen befolyásolja regenerálódási képességüket, produktivitásukat és döntéshozatali hatékonyságukat. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a stressz és az alváshiány együttes hatása csökkenti a munkavállalók kreativitását, problémamegoldó képességét, és növeli a kiégés kockázatát.

Az egészséges szervezethez tehát nemcsak hatékony üzleti stratégia, hanem tudatos emberi erőforrás-menedzsment is szükséges. Ennek három alappillére a megfelelő alvás, a stresszkezelés és az energiamenedzsment. A modern vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a dolgozók jólétére fordított figyelem hosszú távon kézzelfogható üzleti eredményekben is mérhető.

A legújabb nemzetközi kutatások – The American Institute of Stress – pedig azt is kimutatták, hogy a munkavállalók 80 százaléka tapasztal úgynevezett "termelékenységi szorongást", vagyis állandó nyomást érez a hatékonyság fenntartására, amely paradox módon csökkenti a teljesítményüket. Ennek következményeként a dolgozók könnyebben kimerülnek, gyakrabban hibáznak, és csökken az elkötelezettségük.

A vállalatoknak fel kell ismerniük, hogy a munkavállalók mentális és fizikai egészsége nem csupán egyéni felelősség, hanem üzleti szempontból is kritikus tényező. Egy túlterhelt, folyamatos stressz alatt álló csapat nem tud maximális hatékonysággal működni, ami végső soron a cég teljesítményére is visszahat

– mondta Nagy Béla, a Comline Budapest vezető trénere.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a vezetők szerepe kulcsfontosságú a vállalati jólétkultúra kialakításában. Az empatikus vezetés, a reális elvárások és az energiamenedzsment támogatása nemcsak a csapatszintű elégedettséget növeli, hanem mérhetően javítja az üzleti mutatókat is.

A sikeres vállalatok ma már nemcsak teljesítményalapú, hanem emberközpontú szemléletben gondolkodnak – hiszen a jól működő csapatok mögött tudatosan gondozott munkavállalói jóllét áll. Nem véletlenül a vezetőképzés és a tudatos HR-stratégia alkalmazása elengedhetetlen a modern munkahelyi kultúrában, hiszen az egészséges munkavállalók alkotják a sikeres vállalatok alapját.