A piaci alapú lakáshitelek átlagos kamata jelenleg 6,5 százalék körül mozog, ami kifejezetten kedvező, különösen az inflációhoz viszonyítva. A pénzintézetek közötti erős verseny következtében a hitelfelvevők ma sok esetben kedvezőbb feltételekhez jutnak, mint maga az állam – ez egy ritka, de jelenleg fennálló piaci anomália. Mindez jól jelzi a hitelpiac aktivizálódását, amit a lakosság is kezd egyre inkább felismerni. A hazai lakosság hitelhez való hozzáállása azonban továbbra is konzervatív: GDP-arányos adósságszintünk az EU egyik legalacsonyabbja.

A hitelek zöme a legmagasabb jövedelmi szegmenshez köthető, a legjobban kereső 20 százalék veszi fel az új lakáshitelek kétharmadát. A lakáspiacot továbbra is az alacsony kínálat jellemzi, évente az ingatlanállomány mindössze 0,2 százaléka újul meg. Az új építésű lakások hiánya miatt a hitelek döntő többsége használt ingatlanokra irányul. A vásárlók elsősorban nem a méret, hanem az ingatlan minősége terén kötnek kompromisszumot – az utóbbi időben romló energetikai besorolások is ezt jelzik – derült ki a K&H pénzügyi influenszereknek tartott sajtóeseményén.



A támogatott hitelkonstrukciók egyre nagyobb szerepet kapnak: a Babaváró, a CSOK Plusz és a zöld lakáshitel nemcsak népszerűek, hanem valódi pénzügyi előnyt is nyújtanak. Egy példán keresztül bemutatva: ha egy ügyfél 26 millió forintos hiteligényt kizárólag piaci alapú lakáshitelből fedez, a havi törlesztőrészlet közel 194 ezer forint lehet, míg ugyanekkora összeg támogatott elemekből (Babaváró és CSOK Plusz) összeállítva akár 134 ezer forintra is csökkenhet. Ez jelentős megtakarítás, ráadásul a támogatott konstrukciók fenti kombinációjának átlagos kamatszintje így 1,7 százalék körüli, szemben a piaci 6,5 százalékkal.

A személyi kölcsönök piaca az elmúlt évben robbanásszerűen nőtt: a havi kihelyezések megközelítik a 90 milliárd forintot, míg korábban 30-40 milliárd között stagnáltak. A fogyasztás élénkülése mellett a hitelfelvétel egyszerűsödése is kulcsszerepet játszik ebben. A K&H-nál a személyi kölcsönök már néhány perces, teljesen digitális folyamatban is elérhetők, különösen a meglévő ügyfelek számára. Az igénylések több mint harmada ingatlannal kapcsolatos célokra – felújításra, korszerűsítésre – irányul.

A digitalizáció majdnem mindent visz

A pénzintézet célja, hogy a hiteltermékek elérhetőségét és feldolgozását még könnyebbé és gyorsabbá tegye. Jelenleg a lakáshitelek negyede automatikus döntéssel születik, és egyre több ügylet kerül elbírálásra digitális értékbecslés alapján. A jövőben a zöld hitelezésre, valamint a lakásfelújítást célzó egyszerűbb konstrukciókra is nagyobb figyelem irányulhat – mind hitelezési, mind kommunikációs oldalról.

A K&H szerint a hitelezés nemcsak pénzügyi szolgáltatás, hanem aktív gazdaságélénkítő tényező is – olyan forrás, amely a lakosság pénzügyi mozgásterét bővíti, a megtakarításokat kiegészíti, és a hazai ingatlanpiacot hosszú távon is fenntartható irányba terelheti.