Az amerikai védelmi miniszter elrendelte az Ukrajnába küldött rakéták és lőszerek szállításának felfüggesztését az amerikai hadsereg készleteivel kapcsolatos aggodalmak miatt

- jelentette kongresszusi tisztségviselőkre hivatkozva az NBC News.

Pete Hegseth azután döntött erről, hogy utasítást adott az amerikai lőszerkészlet felülvizsgálatára, az állomány ugyanis jelentősen megcsappant az elmúlt években az Egyesült Államok különböző katonai műveleteinek hatására. Egyrészt Ukrajnának küldtek fegyvereket az orosz invázió elleni védekezéshez, emellett a Közel-Keleten is hadműveleteket folytattak a húszi lázadók ellen, továbbá Izraelt és szövetségeseit is védték Iránnal szemben. A múlt hónapban James Kilby admirális, a haditengerészet megbízott műveleti főnöke is a Kongresszus előtt arra figyelmeztetett, hogy bár a haditengerészetnek jelenleg elegendő rakétája van, az Egyesült Államok „riasztó mértékben” használ bizonyos rakétákat és lőszereket.

Most az Ukrajnának szánt lőszerek és más fegyverek szállítását vélhetően a felmérés befejezéséig állítják le, de ha a lőszerekből hiány van, vagy a világ más részein van azokra szükség, akkor még tovább is visszatarthatják a szállításokat

- közölték a tisztségviselők.

A visszatartott fegyverek között tucatnyi Patriot elfogó vadászgép található, valamint több ezer tarackbomba, több mint 100 Hellfire rakéta, 250 precíziós irányítású rakétarendszer, tucatnyi Stinger föld-levegő rakéta, AIM levegő-levegő rakéta és gránátvető.

Az ügynökség forrásai szerint a szállítmányok egy része már a régióban van, de leállították azok átadását Ukrajnának.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője a szállítások felfüggesztéséről szóló hírt megerősítve azt mondta: „Ezt a döntést azért hoztuk meg, hogy Amerika érdekeit helyezzük előtérbe, miután a Védelmi Minisztérium felülvizsgálta nemzetünk katonai segítségnyújtását a világ más országai számára. Az Egyesült Államok fegyveres erőinek ereje továbbra is megkérdőjelezhetetlen – kérdezzék csak Iránt.”

Ukrajna előzőleg többször is további légvédelmi fegyvereket kért az Egyesült Államoktól és Európától, mivel Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az ország elleni légitámadásait. A hétvégén az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Oroszország az invázió kezdete óta a legnagyobb légitámadást indította az ország ellen, 60 rakétát és 477 drónt lőtt ki Ukrajnára.