A Rossmann is ragaszkodik a szentestéhez

Már tavaly is zárva tartott a Rossmann karácsonykor. Szentestére is nyugalommal készülhettek a dolgozóik, mert az üzlet nem nyitott ki aznap. Úgy néz ki, ez bevált, most sem lehet majd vásárolni náluk december 24-én. Korábban már a Lidl jelezte, hogy ők is zárva lesznek.