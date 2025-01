Megszólalt Orbán Viktor az iskolai bombariadókról

A kormányfő szokásos pénteki interjújában erőteljesen nekiment az ukránoknak a gázszállítás leállítása miatt is. Elmondta azt is, hogy az embereknél sok pénz van, ezt mutatja az is, hogy mennyien utaztak az elmúlt időszakban külföldre.