Négy nap van hátra, hogy élesedjenek az szja-bevallások. Május 20. a határidő az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is. Bevallásukat teljesíthetik önállóan vagy a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, legkésőbb május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be kell adniuk azt, mert enélkül nem lesz érvényes bevallásuk.

A tavalyi adatokat alapul véve az érintettek 40 százalékának még van teendője, eddig 314 ezer egyéni vállalkozó, 116 ezer mezőgazdasági őstermelő és 12 ezer áfafizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be szja-bevallását

– ismertette a hivatal.

továbbra sem kell bevallást benyújtania, ha a támogatások nélkül számított bevétel nem haladta meg 2024-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 600 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt. Ellenben, ha az őstermelői bevétele meghaladta az 1 600 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének.

A tervezet módosítása online a legegyszerűbb, az eSZJA felületen. Akinek nincs DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, érdemes most megtennie, hiszen a későbbiekben is szükség lehet rá az online ügyintézéshez – ajánlotta a NAV.