Miskolc elveszítette legvonzóbb attrakcióját, a foglalásokban komoly visszaesés várható.

Szendrei Mihályt a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a Barlangfürdő leégését az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, amikor is be kellett zárni a létesítményt, rengeteg pénz kell majd a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat. Itt vannak a részletek >>>