Miskolc ikonikus épülete, egyik legkedveltebb turisztikai célpontja, a Barlangfürdő a lángok martalékává vált. Ez nemcsak magánemberként érint meg mindenkit, hanem komoly hatással lesz a város vállalkozásaira is.

Szendrei Mihályt a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a Boon-nak a Barlangfürdő leégését az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, amikor is be kellett zárni a létesítményt, hozzátette azonban, hogy a mostani helyzet sokkal súlyosabb, itt nem lehet kinyitni az épületet egy döntéssel, rengeteg pénz kell majd a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat.

Kép: MTI, Vajda János

„Jelenleg egy pánikállapot van és szinte sokkos a helyzet, ezért korai még bármiféle jövőbeli tervet és gondolatokat megfogalmazni. A Barlangfürdő a város turizmusának az életében az első számú, hiszen ez az egyik legvonzóbb, legnagyobb attrakciónk”.

Azt gondolom, hogy ha nincs Barlangfürdő akkor az olyan mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a Balatonnál lecsapolnák a vizet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában.

– fogalmazott a szakember.

A miskolci szállásadókban és vendéglátósokban már most nagy az aggodalom, hogy a meglévő csoportok, akik le vannak kötve, azok meg fognak-e érkezni a városba, ha nincs Barlangfürdő.