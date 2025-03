Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) döntése értelmében

2025. július 1-jétől 752 kilométer vasúti pálya a MÁV-csoporttól átkerül üzemeltetésre a GYSEV-hez. Az intézkedés 13 vasútvonalat érint

- közölte a szaktárca. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a vasútvonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét. Ezeket a közszolgáltatási feladatokat fokozatosan, több ütemben veszi majd át a zöld-sárga vasúttársaság.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy Lázár János az új esztendő első napjaiban tette közzé 10 miniszteri vállalását. Ezek egyike volt, hogy a Dunántúl északnyugati részén az - immár magyar irányítás alatt lévő - GYSEV Zrt. veszi át a MÁV-csoporttól egyes vasútvonalak üzemeltetését, az így felszabaduló járművek pedig az ország keleti részében állhatnak szolgálatba.

Az építési és közlekedési miniszter az év elején tartott KözlekedésInfón jelentette be, hogy a GYSEV erőforrásait ezentúl nagyobb arányban vonják be a magyarországi vasúti közlekedésbe.

„Összeadjuk a két magyar irányítású vasúttársaság, MÁV és a GYSEV erőforrásait" - fogalmazott akkor Lázár János.

Ennek megfelelően az idei nyári főszezontól kezdve a GYSEV jelentős többletfeladatokat kap: a vasúttársaság ebben az évben mintegy 752 kilométer vasúti pálya üzemeltetését veszi át a MÁV-csoporttól.

A két vasúttársaság vezető szakemberei az elmúlt hetekben véglegesítették az átadás-átvétellel érintett vasútvonalak pontos határait. Ennek értelmében az alábbi szakaszok üzemeltetése kerül át a GYSEV-hez 2025. július 1-jétől:

a 10-es vonal Győrszabadhegy-Celldömölk szakasza,

a 11-es vonal Győrszabadhegy-Veszprém szakasza,

a 13-as vonal Veszprémvarsány-Franciavágás szakasza,

a 14-es vonal Pápa-Csorna szakasza,

a 17-es vonal Zalaszentiván-Nagykanizsa szakasza,

a 20-as vonal Porpác-Székesfehérvár szakasza (Székesfehérvár állomás már nem),

a 23-as vonal Zalaegerszeg-Rédics szakasza,

a 24-es vonal Zalabér-Batyk-Zalaszentgrót szakasza,

a 25-ös vonal Boba-Őriszentpéter-országhatár szakasza,

a 26-os vonal Ukk-Balatonszentgyörgy szakasza (Balatonszentgyörgy állomás már nem),

a 27-es vonal Hajmáskér-Csajág szakasza (Csajág állomás már nem),

a 30-as vonal Murakeresztúr országhatár-Balatonszentgyörgy szakasza (Balatonszentgyörgy állomás már nem),

a 60-as vonal Murakeresztúr-Gyékényes-országhatár szakasz.

A vasútvonalak üzemeltetése ugyanakkor nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét is.

2025. július 1-jétől egy vonalszakaszon, Zalaegerszeg és Celldömölk között, a többi érintett szakasz esetében pedig fokozatosan, több ütemben veszi át a személyszállítási közszolgáltatási feladatokat a GYSEV Zrt.