A világ legjobban kereső sportolói nem csupán a pályán nyújtott teljesítményük miatt tűnnek ki – a számok mögött komoly üzleti gépezet és stratégiai márkaépítés áll. Amikor a Forbes vagy más szaklapok évről évre összeállítják a legjobban fizetett sportolók listáját, nem csupán a hivatalos fizetéseket veszik számításba: az összbevétel magában foglalja az eseményekhez kapcsolódó bónuszokat, a szponzorációkból, reklámkampányokból és saját vállalkozásokból származó jövedelmet, sőt gyakran az ingatlanbefektetések vagy médiaportfóliók hozamait is.

Ezek az összegek sokszor meghaladják a százmillió dollárt, és a háttérben nem csupán a sportág népszerűsége, hanem a sportoló globális márkája, közösségi média jelenléte és a jogdíjak is számítanak. Egyetlen mérkőzés, Grand Slam-győzelem vagy bokszmeccs akár több tízmillió dolláros pluszt hozhat, miközben a hosszú távú partnerségek biztosítják a stabil, de folyamatosan növekvő bevételt.

Ahhoz, hogy megértsük, ki keresi a legtöbbet a sport világában, és miért alakultak ki ezek a hihetetlen számok, érdemes külön vizsgálni a férfi és a női sportolók piacát, hiszen mindkettő saját narratívát, trendeket és kihívásokat mutat.

Új rekordok, meglepő számok

Az elmúlt 12 hónapban a világ 50 legjobban kereső sportolója összesen 4,23 milliárd dollárt gyűjtött össze adózás és ügynöki díjak előtt, ezzel ötödik egymást követő évben döntve új bevételi rekordot. Ez a teljes összeg 9 százalékkal magasabb, mint a 2024-es 3,88 milliárd dollár, és több mint kétszerese annak, amit a top 50 sportoló nyolc évvel ezelőtt keresett.

A rekordok azonban ezzel még nem álltak meg. Az elmúlt évben új egyéni csúcsok születtek a baseballban, kosárlabdában, amerikai futballban és labdarúgásban, ráadásul összesen 12 sportoló keresett kilenc számjegyű összeget – ez eggyel több, mint amennyit a Forbes valaha nyilvántartott.

Nézzük meg néhány érdekesebb statisztikai adatot, mielőtt listáznánk a legjobban kereső férfi, illetve női sportolókat.

275 – Cristiano Ronaldo bevétele összesen 275 millió dollár, amivel vezeti a listát. Ez a szám a Forbes által valaha aktív sportolóra regisztrált harmadik legmagasabb összeg 1990 óta, és csak a bokszoló Floyd Mayweather előzi meg, aki 2015-ben 300 millió, 2018-ban pedig 285 millió dollárt keresett a Manny Pacquiao-val és Conor McGreggorral vívott óriásmeccseknek köszönhetően.

4 – A top 50 sportoló között négyen hagyták már maguk mögött a harmincas éveiket. A csoport tagjai közé tartozik a 40 éves Cristiano Ronaldo, LeBron James és Lewis Hamilton – a Forma–1-es pilóta, aki idén a Mercedestől a Ferrariba igazolt –, valamint a golflegenda Tiger Woods, aki 49 éves.

Lewis Hamilton az Abu Dhabi Nagydíj előtt 2025. december 4-én Kép: Reuters , PA Images

10 – Összesen tíz teniszező található a világ legjobban kereső sportoló nőinek listáján. Dominanciájuk régóta magas, s úgy tűnik, ez a trend nem nagyon fog változni a jövőben.

7 – A top 50 sportoló között hét sportág képviselteti magát. A listát a kosárlabda vezeti 16 sztárral, ezt követi az amerikai futball 13, majd a labdarúgás 8 sportolóval. A sort a golf (öt), a baseball (három), a boksz (három) és a Forma–1-es autóversenyzés (2) zárja.

2023 – Ez az esztendő volt az utolsó alkalom, hogy egy nő bekerült a top 50-be. Abban az évben Serena Williams 45,3 millió dollárt keresett, miközben visszavonult a tenisztől.

2 – Mindössze két sportoló keresett 100 millió dollárt kizárólag szponzorációkból és egyéb üzleti tevékenységekből. Ezzel Stephen Curry és a Los Angeles Dodgers csodagyereke, Shohei Ohtani csatlakozik ahhoz a mindössze három aktív sportolóhoz, akiknek ez korábban sikerült a Forbes becslései szerint: Conor McGregor (MMA, 158 millió dollár 2021-ben), Tiger Woods (105 millió dollár 2009-ben) és Roger Federer (100 millió dollár 2020-ban).

Néhány sportág adja az elitet

1. Crisriano Ronaldo (futball) 275 millió dollár

A portugál támadó 220 millió dollárt kap arab klubjától, s az Al Nassrtől beérkező fizetése mellett tovább 50 millió folyt be egyéb üzleti tevékenységekből. Az elmúlt éveben új befektetésekkel bővítette portfólióját: beszállt a viselhető technológiát fejlesztő Whoop-ba, a porcelángyártó Vista Alegre-be, valamint a táplálékkiegészítőket kínáló Bioniq márkába. Áprilisban bejelentette, hogy filmstúdiót hoz létre közös vállalkozásban Matthew Vaughn-nal, a Kingsman-filmek írójával és rendezőjével.

2. Stephen Curry (kosárlabda) 156 millió dollár

A Golden State Warriors játékosa 56 millió dolláros szerződéssel rendelkezik klubjával, pályán kívólről pedig további 100 milliót kapart össze. Még 2023-ban hosszú távú szerződést kötött az Under Armourrel a saját Curry Brand számára, amely jelentősen megemelte fizetését, ráadásul további 75 millió dollár értékű részvénykompenzációt is kap, amely 2029-ben és 2034-ben válik elérhetővé. Médiafronton a saját produkciós cégével, az Unanimous Mediával dokumentumfilmet készített (Sentenced), valamint a komédiasorozatban (Mr. Throwback) producerként és szereplőként is részt vett.

3. Tyson Fury (boksz) 146 millió dollár

A marcona tekintetű sportoló a ringben keresi a legtöbbet, idén 140 millióért gyepálta ellenfeleit, míg ringen kívül csekély 6 milliót tudott összeszedni. Befektetései és együttműködései között szerepel egy partnerség Máltával, amelynek célja a turizmus népszerűsítése, emellett saját Netflix-realityje, az At Home With the Furys is hoz némi aprót a konyhára.

4. Dak Prescott (amerikai futball) 137 millió dollár

A Dallas sztárja 2026-ban is az NFL egyik legjobban kereső játékosa maradt. Szeptemberben aláírta a Cowboys-szal a négyéves, 240 millió dolláros hosszabbítást, amely rekordokat hozott: a szerződés átlagos éves értéke 60 millió dollár, a garantált összeg 231 millió dollár, és az 80 millió dolláros aláírási bónusz a liga történetének legnagyobb előre kifizetett összege lett. A pályán kívül a legjobb szponzorokkal dolgozik együtt az NFL-ben, többek között a Nike Jordan Brand, a Dick’s Sporting Goods és a Lowe’s partnereként. Emellett üzleti lábait is próbálja erősíteni: együttműködik a Crunch Fitness egyik franchise-tulajdonosával, hogy új edzőtermeket nyissanak Texasban.

5. Lionel Messi (futball) 135 millió dollár

Az argentin zseni 60 milliót kap David Bekcham Miamijától, s további 75 milliót tesz zsebre pályán kívüli megállapodásaiból. Számos jövedelmező szponzori megállapodása van, köztük az Adidas-szal, amely októberben egy közös cipőkollekciót dobott piacra a focistával és a zenész Bad Bunny-val. Szeptemberben Messi létrehozta saját produkciós cégét, a 525 Rosario-t, és tervezi egy sci-fi animációs sorozat elkészítését, amelyben egy 12 éves Leo a főszereplő.

A top10-es listára felfért még LeBron James (kosárlabda; 133,8 millió dollár), Juan Soto (baseball; 114 millió dollár), Karim Benzema (futball; 104 millió dollár), Shohei Ohtani (baseball; 102,5 millió dollár), Kevin Durant (kosárlabda; 101,4 millió dollár).

A teniszező lányok viszik a prímet

1. Coco Gauff (tenisz) 33 millió dollár

Az amerikaiak kedvence két idei Grand Slam győzelmével 8 milliót ütögetett össze, ám az üzleti élet ennél is jobban ment neki. A 21 éves teniszező már így is széles szponzori háttérrel rendelkezett, amelyhez most a Mercedes-Benz és a Chase Bank csatlakozott. Emellett együttműködött a New Balance-szal és a divatmárka Miu Miu-val, hogy létrehozzanak egy új kollekciót.

2. Aryna Sabalenka (tenisz) 30 millió dollár

A bitangerős fehérorosz teniszező négy egyéni címet gyűjtött idén és 15 millió dollárt keresett a pályán. Sabalenka Venus Williamst és Iga Świąteket megelőzve a WTA karrier-nyeremény rangsorában a második helyre ugrott, 45,2 millió dollárral, csupán Serena Williams 94,8 millió dolláros összegétől lemaradva. Ő mindössze a negyedik női sportoló a Forbes bevételi rangsorában, aki elérte a 30 millió dolláros határt.

Aryna Sabalenka a Madison Square Gardenben 2025. december 8-án Kép: Getty Images , Adam Hunger

3. Iga Swiatek (tenisz) 26,1 millió dollár

A lengyel sportoló idén behúzta Wimbeldont, és produkált egy 62 meccsből álló győzelmi szériát, ilyenre pedig közel 25 éve nem volt már példa. Świąteknek impozáns szponzori portfóliója van, amely olyan nagy márkákat foglal magában, mint az On (sportruházat), Rolex, Porsche, Visa, Lancôme, Lego és Infosys, és ezekből az együttműködésekből évente több millió dollárt keres.

4. Eileen Gu (freestyle sí) 23,1 millió dollár

Gunak a Forbes szerint idén mindössze 100 ezer dollár folyt be a sípályákon elért eredményeiből. A további 23 milliót szponzoraitól kapta, akik egyébként elég komoly nevek: a Red Bull, a Posche és a TCL electronics is mögötte áll.

5. Qinwen Zheng (tenisz) 22,6 millió

Bár komoly könyök sérüléssel küzdött idén, Zheng megnyerte az olimpiát és még az Australian Openen is döntőt játszott – 16 millió folyt be teniszből idén. A maradék 21 milliót olyan partnerektől zsebelte be, mint az Alipay, az Audi vagy a Dior.

A top10-es listára felfér még Madison Keys (tenisz; 13, millió dollár), Nelly Korda (golf; 13 millió dollár), Naomi Osaka (tenisz; 12, millió dollár), Elena Rybakina (tenisz; 12,5 millió dollár) és Jessica Pegula (tenisz; 12,3 millió dollár).