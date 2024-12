Az idén jubiláló Bizalom Gálán nyolc kategóriában ismerték el a sikeres magyar vállalatvezetők munkáját, az üzleti példaképnek járó Leader Of The Year díjat Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója érdemelte ki. Az idei évben kimagaslóan sok nő vehetett át elismerést.

Elhangzott, hogy összesen 7 értékelési szempont alapján osztotta ki a díjakat, például a vállalkozói szellem, az üzleti teljesítmény, a csapatépítés vagy a digitalizáció szerint. A három forduló során értékelték az üzleti paramétereket, majd egy komplex pályamunkát is le kellett adniuk a versenyzőknek, amelyet a zsűritagok értékeltek.

Gangel Péter, a Leader Of The Year megálmodója, a gálát rendező Bizalmi Kör alapítója és tulajdonosa szerint az idei év egyik fő üzenete az volt, hogy kitartással és alázattal mindent el lehet érni.

„Mindenki komoly munkát fektet abba, hogy méltó legyen a díjra. Ez egy lehetőség a vezetőknek az önreflexióra, amikor kicsit hátra léphetnek és elgondolkodhatnak azon, hogy ők milyen vezetők.”

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója – aki a zsűriben a vállalkozói szellem aspektusáért felelt – megosztotta:

Legtöbbször nem egy egyenes felfelé ívelő vonal, ahogy egy vállalat felépül, hanem kellenek hozzá hullámhegyek, hullámvölgyek, nehézségek. De az tesz valakit vezetővé, hogy ezekből képes felállni, továbbmenni és megújulni.

Végh Richárd kiemelte azt is, örül annak, hogy idén sok női vállalatvezetőt díjaztak, emögött nincs semmiféle kvóta, hanem egyszerűen a teljesítmény.

Ez azért is fontos, mert Magyarországon a női vezetők aránya még mindig viszonylag alacsony. A KSH szerint 2023-ban a magyarországi igazgatóságok mindössze 12 százalékát a vezérigazgatói pozíciók 5,9 százalékát töltötték be nők, míg vezetői pozíciókban a nők aránya 21,5 százalék volt. Ez a szám lényegesen alacsonyabb a globális és az európai uniós átlagnál.

Endrei-Kiss Judit, az RTL-Magyarország szervezetért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a női felsővezetőket a mai napig rendkívül sok társadalmi elvárás és előítélet kíséri. Elmondta, milyen tanácsokat adna azoknak a fiatal nőknek, akik most kezdik karrierjüket az üzleti életben.

Higgyenek magukban. Legyenek és maradjanak bátrak. Tűzzék ki a céljaikat és csinálják. Mindeközben csak élvezzék és maradjanak nők!

A 2024-es Leader Of The Year versenyen 3 nő is díjazott lett, akiket a díjátadó után kérdeztünk.

Petricsek Ildikó, a SWICON Zrt. alapító tulajdonosa, Az év női cégvezetője díj nyertese szerint ez összegzése az eddigi életútjuknak, és annak a bizalomnak a jele, amit ebben a körben folyamatosan tapasztalnak. „Nekem az a hitvallásom, hogy mindenki mögött emberek állnak, és nélkülük mi sem lehetnénk sikeresek.”

Heizer Anita, Vitee Beauty Kft. alapítója, a kisvállalati kategória győztese megerősítette, amit korábban a zsűri is elmondott, hogy nekik, vezetőknek is szükségük van a dicséretre. „Ez segít abban, hogy ne csak belülről nyerjünk erőt és tüzet, hanem kívülről is kapjunk megerősítést.” Szerinte az álmodozás, a pontos vízió elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen.

A nagyvállalati kategória nyertese pedig Zsolt Orsolya, a Multi Alarm Zrt. vezérigazgatója lett, aki úgy fogalmazott: számára ez a díj igazából az egész cégé. „A verseny rávilágított arra, hogy mennyi különböző területtel kell folyamatosan foglalkoznunk és jónak lenni benne.”

Minden évben nagy várakozás előzi meg, hogy vajon ki nyeri az abszolút díjat. 2024-ben az üzleti példaképnek Tibor Dávidot, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatóját választották.

„Számomra ez a díj azért különleges, mert olyan zsűri adta, akik a szakma legjobbjai. Illetve olyan időszakban jött, amikor én vállalkozóként sok nehézséget éltem meg, és egy ilyenkor jött elismerés mindig értékesebb, mint a könnyű, napsütéses időszakban kapott.”

A díjazottak névsora: