Az Év Irodája csapata 2024 őszén a megújuló szakmai zsűri támogatásával már tizenötödik alkalommal indítja útjára a névadó versenyt, ahol az év legjobb irodáit, közösségi tereit, irodaházait, kereskedelmi és lakóingatlan fejlesztéseit, projektjeit, illetve a legjobban teljesítő ingatlanpiaci vállalatokat és személyiségeket keresik.

Az idei év újdonsága, hogy a verseny nemzetközi kategóriával, az Office of the Year-rel is bővül, vagyis a szervezők kilépnek a nemzetközi porondra is.

Az Év Irodája verseny már másfél évtizede mutatja meg a nagyközönségnek és díjazza az elismert vállalati vezetőkből álló szakmai zsűri támogatásával és közreműködésével a magyar ingatlanpiac legújabb értékeit.

A piac és a verseny sokszínűségét mutatja, hogy megvalósult vagy tervezési fázisban lévő irodaház, kiskereskedelmi komplexum, logisztikai-ipari ingatlan, szálloda vagy éppen lakópark is megmérettetheti magát. Emellett Az Év Irodája a szektor legsikeresebb szakmai vállalatait és személyiségeit is bemutatja, hogy a világszínvonalú gyakorlatok és példák segítségével ösztönözze és inspirálja a hazai ingatlanpiacot, valamint a közvéleményt.

Az Év Irodája verseny mindig az ingatlanpiac igazi ünnepe, amely idén még hatványozottabban érvényesül, hiszen idén már tizenötödik éve mutatjuk be ország-világ előtt a legújabb irodákat, közösségi tereket, kereskedelmi ingatlanokat és projekteket, szakmai vállalatokat és személyiségeket. Ráadásul idén nem csak másfél évtized számtalan értékét és élményét ünnepeljük, hanem azt is, hogy nemzetközi kategóriával, az Office of the Year-rel bővül a megmérettetés, így kilépve az országhatárokon, új dimenziókat célozhatunk meg. A csapatunk, amely idén csatlakozott az Indamediához, a jeles évfordulóra való tekintettel még nagyobb lelkesedéssel és szakmai elkötelezettséggel szervezi meg idén a versenyt, így izgatottan várjuk a pályázatokat

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezetője és társtulajdonosa.

A jeles évforduló alkalmával Az Év Irodája szakmai zsűrije is megújult, így a kereskedelmi és lakóingatlanokra, ingatlanpiaci vállalatokra és személyiségekre vonatkozó kategóriák pályázatait Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő igazgatóság elnöke vezette szakmai grémium értékeli.

A zsűri tagjai: Botos Bálint - Forestay, Futó Gábor - Futureal, Jelinek Dániel - Indotek, Kocsány János - Graphisoft Park, Naggyörgy Tibor - Biggeorge Property Zrt., Noah M. Steinberg - Wing Zrt., Scheer Sándor - Market Zrt.. Török Árpád, Treiber Olivér - Futureal / Hello Parks, Gedai Bori - Real Estate Concept, Gerő Péter, Barta Zsombor - HuGBC, Greenbors Consulting.

A verseny menetrendje szerint a szervezők a pályázatokat 2024. november 30-áig várják, majd a közönségszavazásra 2024. december 15-2025. február 3 között kerül sor, amely a végső eredményt is befolyásolja.

A szakmai zsűri ezt követően értékeli a pályázatokat, végül a szokásoknak megfelelően a versenyt két díjátadóval zárják. A Real Estate Awards díjátadó gálára 2025 februárban, míg Az Év Irodája díjátadóra 2025 áprilisában kerül sor.

Ráadásul azok az indulók, akik szeptember 20-áig neveznek a versenyre, akár már az október 14-22. között megrendezésre kerülő Office Week-en is bemutathatják az irodájukat a nagyközönségnek.