„Az Oscar-díj elnyerése ma már csak annyit jelent, hogy megnyerted a viccversenyt. Ha egy díjat felhígítanak, azt mindenki tudja, beleértve azokat is, akik megkapták, és ez már nem parancsol tiszteletet” – jegyezte meg Elon Musk az X-en vasárnap, amikor megkezdődött az idei díjátadó.

A Tesla vezére nem pontosította, hogy szerinte pontosan mi volt a woke-propaganda az idei Oscar-jelölt filmekben, amelyek között Greta Gerwig Barbie és Christopher Nolan Oppenheimer című filmje is szerepel. Úgy tűnik azonban, hogy az Oscar-díjjal kapcsolatos kifogásai összefüggésben állnak a vállalati sokszínűségi, méltányossági és befogadási (DEI) kezdeményezésekkel kapcsolatos kritikáival, valamint a folyamatos háborújával minden olyan jelenség ellen, amit woke-nak tart – írja a Business Insider.

– írta Musk januárban.

Februárban az egykori MMA harcos és színésznő, Gina Carano azt mondta, hogy Musk X Corporationje finanszírozza a Disney és a Lucasfilm elleni perét. Carano jogtalan elbocsátással és rágalmazással vádolta a két céget, miután 2021-ben kirúgták egy sor közösségi médiás vitát követően. A színésznőt azzal vádolták, hogy transzfób, jobboldali tartalmakat osztott meg, ami után a The Mandalorian rajongói a sorozatból való eltávolítását is követelték.

Winning an Oscar now just means you won the woke contest