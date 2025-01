Tovább pusztít a már legalább 5 halottal és több tucat sérülttel járó kaliforniai tűzvész. Becslések szerint több ezer épület éghetett le, a hatóságok tájékoztatása szerint a kialakult helyzet miatt legalább 180 000 Los Angeles megyei lakost biztosan evakuálni kell.

Mint megírtuk Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 3-4 helyen kapott lángra a bozót, ahonnan kedd éjszaka néhány óra alatt a tűz a lakott területekre is átterjedt.

Holnap is folytatódhat a horror

Helyi idő szerint – Magyarországhoz képest 9 órás az időeltolódás – csütörtök reggelre némileg enyhült a tüzet terjesztő szélvihar intenzitása. Todd Hall, a Los Angeles-i NWS meteorológusa szerint a térségben tartósan erős szélre kell számítani, ami tovább gyorsíthatja a lángok terjedését. Los Angeles-i idő szerint pénteken 18 óráig 16 millió amerikai számára marad érvényben a tűzveszélyes időjárásra vonatkozó vörös zászlós figyelmeztetés – írja a The Telegraph.

Magyar idő szerint reggel még arról tájékoztatták a hatóságok a közvéleményt, hogy mintegy 70 ezer embert kellett evakuálni, és körülbelül 30 ezer épület van veszélyben. Azóta 180 000 ezerre becsülték a Los Angeles megyéből mindenképp evakuálandó lakosok számát – számolt be róla a KSTP.

Los Angeles egységesen és erősen fog kiállni

– mondta Karen Bass, a város Ghánából hazautazó polgármestere. A politikus kiemelte, hogy mindent megtesznek a település lakóinak a biztonságáért.

Beszédet mond Biden

Joe Biden az X-en közölte, hogy tájékoztatást kért az erdőtüzekről és Jimmy Carter volt elnök temetése után összehívja csapatát egy újabb tájékoztatóra, majd „beszédet mond a nemzetnek a válaszlépéseinkről”. Biden szerdán lemondta háromnapos olaszországi útját, hogy az Egyesült Államokban maradjon, és segítsen koordinálni a szövetségi válaszlépéseket a tüzekre.

Ennek részeként katonai helikoptereket küldött a térségbe, ezzel segítve a mentési folyamatokat.

A Pentagon bejelentette, hogy a tűzoltóság mellett a katonaság is részt vesz az oltási munkálatokban és hírek szerint nevadai tűzoltók is segítik kaliforniai kollégáikat, de a helyiek szerint olyan tempóban terjed a tűz, hogy ha tízszer ekkora állomány dolgozna, az is kevés lenne. Mintegy 7500 tűzoltót vetettek be a Los Angeles-i térségben elterülő legalább hat nagyobb erdőtűz, valamint több kisebb tűzvész leküzdésére.

Azonban hét hónappal a mostani tűzvész előtt több mint 17,5 millió dollárral csökkentették a város tűzoltóságának az idei pénzügyi évre szóló költségvetését – írja az abc13.com.

Halasztják az Oscart

A tragédiában leginkább Los Angeles Pacific Palisades területe az érintett, ahol néhány óránként égnek le az épületek. Azonban magyar idő szerint hajnali 4-kor az ikonikus Hollywood Hills tetején élőket is evakuálni kellett.

A tűzvészben már több ismert hírességnek az otthona is odaveszett.

Így Golden Globe-on ünneplő színész házaspár, Leighton Meester és Adam Brody is elvesztette otthonát, valamint Billy Crystal, Mandy Moore és Paris Hilton háza is az enyészeté lett. Jamie Lee Curtis színésznő is arról számolt be, hogy hátra kellett hagynia az otthonát és fogalma sincs vajon mi várja haza. Ezenfelül szintén a háza elhagyására kényszerült

Adam Sandler,

Ben Affleck,

Tom Hanks és felesége,

Steven Spielber és a neje,

Reese Witherspoon

és James Woods is.

A hírek szerint veszélyben lehet az Oscar-gálának minden évben otthont adó Dolby Theatre. A tragédiára való tekintettel az amerikai filmakadémia két nappal későbbre, január 19-re halasztotta az Oscar-jelölések bejelentését – írja a BBC.

Rekord drága tűzeset

Legutóbb 2023-ban pusztított a térségben erdőtűz, akkor 13-16 milliárd dollár közötti kárt regisztráltak. Ezzel szemben a mostani tragédiát Kalifornia történelmében legköltségesebb természeti katasztrófái közé sorolhatjuk:

a JP Morgan 10 milliárd dollár körülire becsli a futótűzből eredő biztosítási veszteségek mértékét,

CoreLogic ingatlantanácsadó pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Los Angeles-i és Riverside-i nagyvárosi területeken található házak újjáépítési értéke megközelíti a 300 milliárd dollárt.

A mostani eset kapcsán készül gyorselemzések 55-58 milliárd dollár közé teszik a kár várható mértékét.