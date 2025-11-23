A holland Boris van der Vorst szeptemberben jelentette be, hogy távozik a WB elnöki posztjáról. A vasárnap Rómában megtartott tisztújító közgyűlésen egyhangúlag megválasztották a helyére Gennagyij Golovkint, a kazahok amatőr és profi világbajnokát, aki a Kazah Olimpiai Bizottságot is vezeti.

Az alelnöki posztokért és az elnökségi tagságért nagy csata volt, és a Magyar Ökölvívók Szövetségének (MÖSZ) közösségi oldala szerint az ilyenkor szokásos háttéralkuk végül azt eredményezték, hogy a MÖSZ-t irányító Kovács István egy hellyel kimaradt az elnökségből.

A WB 2023-as megalakulásakor két évre megválasztott Van der Vorst irányítása alatt a nemzetközi szövetség több mint 120 tagországgal bővült, és mivel kivívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerését, az ökölvívás az ötkarikás játékok műsorán maradhatott.

A WB a NOB által felfüggesztett régi szervezet, az IBA ellenében jött létre, az abból kivált szövetségek kezdeményezésére - írta az MTI. A magyar szövetség idén februárban csatlakozott a WB-hez.