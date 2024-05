Magyarország 2010 után kezdte el a védelmi iparának újjáépítését, így az elmúlt évek fejlesztései hozzájárulnak az ország biztonságához, valamint reményeik szerint a következő években a növekvő exportnak köszönhetően a GDP gyarapodásához is – mondta nyitóbeszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Hungarian Defense Industry Summit védelmi ipari nemzetközi konferencián. A miniszter hangsúlyozta, hogy

a védelmi ipar felértékelődése globális trend, a magyar kormány is kiemelt figyelmet fordít a védelmi ipari fejlesztésekre, amit jól mutat, hogy Magyarország elérte a 2 százalékos védelmi kiadási küszöböt, ami megfelel a NATO előírásoknak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint természetes, hogy a védelmi szektor reflektorfénybe került, hiszen a világban több mint két éve háborús idők vannak, amiből egyelőre nem látszik kiút, a magyar kormány elsődleges célja azonban továbbra is a béke.

A honvédelmi miniszter szerint Magyarország jó időben és megfelelő stratégia mentén kezdte újraépíteni a védelmi iparát. Jelenleg még a magyar GDP-nek csak egy alacsony hányadát adja a védelmi ipar, azonban vannak a szemünk előtt sikeres nemzetközi példák, amiket érdemes követni.

Az elmúlt évek fejlesztései után most az a feladata a magyar kormánynak és a védelmi ipar szereplőinek, hogy „a vonatra újabb kocsikat kapcsoljanak” és értékesítsék a meglévő termékeinket a világ minden szegletében.

Fellegi Tamás, az EuroAtlantic Zrt. alapítója köszöntőjében kiemelte, hogy jelenleg a geopolitikai rend változóban van, amit rendkívüli háborús idők igazolnak Ukrajnától Izraelig. A volt fejlesztési miniszter megemlítette, hogy Magyarország mellett az Európai Unió is felismerte, hogy a stratégiai célok és a biztonság növelésének érdekében ösztönözni kell a további befektetéseket a szektorban.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, a KFOR első magyar parancsnoka előadásában kitért arra, hogy Magyarországot elsősorban keletről és délről érheti fenyegetés. Beszédében kiemelte a NATO-követelmények figyelembevételével való fejlesztés fontosságát, 2028-30-ra egy gépesített lövészdandár kialakítását vállaltuk, emellett a tervek között szerepel még két további dandár kialakítása is.

Sárhegyi István, a 4iG Space and Technology Zrt. megbízott vezérigazgatója elmondta, hogy az űripar egyre olcsóbbá válik, a kis- és középhatalmak is be tudnak már lépni a piacra.

A 4iG-nak az IT és a telekommunikáció mellett ez a szektor a harmadik lába, amely piacon vezető szerepre törnek, de ezt magyar és külföldi szereplőkkel való együttműködésekkel szeretnék elérni.

Palkovics László volt technológiai és innovációs miniszter, az N7 Holding vezetője egy panelbeszélgetés során arról beszélt, hogy már 2016-tól kezdve a magyar kormány deklarált célja volt, hogy ne csak bevásároljon a védelmi ipari eszközökből, hanem saját kapacitásokat is építsen. Ennek egyik nagy előnye a következő években mutatkozhat meg, hiszen ezzel a magyar hadsereg már a kutatás-fejlesztési fázisban bekapcsolódhat a gyártási folyamatokba, ami erősítheti a honvédelmi képességeket.

A volt miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy most már inkább a civil szférából kerülnek át a fejlesztések a katonai szférába, régen ez fordítva volt. A védelmi szektorban ezért semmi újat nem kell feltalálni, hanem például át kell venni az újdonságokat az autóiparból.

Fellegi Áron, az EuroAtlantic Zrt alelnöke előadásában kitért arra, hogy a konferencia egyik célja az volt, hogy platformot teremtsen a párbeszédhez a védelmi ipar magyar és nemzetközi szereplői számára. Reményeik szerint az új együttműködéseken keresztül közösen járulhatnak hozzá a hazai védelmi ipar erősítéséhez.

Bánfalvi Levente, kül- és biztonságpolitikai képviselő (PSC), rendkívüli és meghatalmazott nagykövet szerint a védelem jelenleg kiemelt szerepet kap Brüsszelben. Két kihívással szembesülnek jelenleg: egyrészt az európai védelmi ipar fejlesztése, hogy rugalmasan tudjanak reagálni, másrészt az európai védelmi ipar fragmentációjának csökkentése.