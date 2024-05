Jelenleg még a magyar GDP-nek csak egy alacsony hányadát adja a védelmi ipar, ez azonban hamarosan megváltozhat – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a napokban megrendezett Hungarian Defense Industry Summit hadiipari konferencián.A rendezvényen felszólalt Sárhegyi István is, a 4iG Space and Technology Zrt. megbízott vezérigazgatója elmondta, hogy az űripar egyre olcsóbbá válik, a kis- és középhatalmak is be tudnak már lépni a piacra.A 4iG-nak az IT és a telekommunikáció mellett ez a szektor a harmadik lába, amely piacon vezető szerepre törnek, de ezt magyar és külföldi szereplőkkel való együttműködésekkel szeretnék elérni.A szakmai rendezvényről IDEKATTINTVA olvashatja az Economx beszámolóját.