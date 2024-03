Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A kifejezetten gyors, aznapi vagy akár 90 perces kiszállítást preferálók aránya Magyarországon megfelel a közép-európai átlagnak: a webshopok vásárlóinak több mint negyede tartja ezt a legjobb kiszállítási opciónak − a régióban a csehek és a szlovákok körében magasabb erre a megoldásra az igény, míg a németek számára ez kevésbé fontos. A magyar, német, cseh és szlovák vásárlók körében végzett kutatásból az is kiderül, hogy milyen főbb okok húzódnak meg az aznapi kézbesítés iránti igény mögött.

Régiós összehasonlításban, több válaszlehetőség megjelölése mellett, a gyors kiszállítási opció igénybevételének legfontosabb oka a feledékenység – közel 70 százalékkal ez Magyarországra különösen igaz, nálunk csak a csehek esetén magasabb azok aránya, akik elsősorban emiatt választják a lehető leggyorsabb házhoz szállítást.

A német vásárlóknál a magyarok 20 százalékkal gyakrabban rendelnek gyors kiszállítással azért, mert valami elfogyott, de hasonló arányban szerepel az okok között (53 százalék) egy elromlott, de használni kívánt termék azonnali pótlása is – ez utóbbi gyakoribb a cseh és szlovák vásárlók körében.

Magyarország a tervezett vásárlások aznapi kiszállításának tekintetében is megelőzi Németországot, közel dupla annyian szeretnék ezekben az esetekben a megrendelés napján kézhez kapni a termékeket. Ezt az előnyt felismerve, az aznapi kézbesítésért a megkérdezettek akár plusz összeget is hajlandóak fizetni.

A legnagyobb arányban a német vásárlók fizetnék a legtöbbet – 13 eurót (több mint 4 800 forintot) vagy még annál is magasabb összeget −, míg a csehek a legkevesebbet.

A legspórolósabbak azonban a magyarok: minden 3. hazai vásárló mindössze 3 eurót (mintegy 1 200 forintot) fordítana az expressz kézbesítésre, egy másik harmaduk pedig maximum 4,5-6,5 euró (1700-2400 forint) közötti összeget szánna erre

− ebben a díjazási sávban a németek és a szlovákok is megelőznek minket.

A német vásárlókhoz hasonlóan a magyarok többsége is, több mint 60 százaléka otthonra vagy a munkahelyére rendel. A régión belül kiemelkedő aránnyal, közel egyharmaduk részesíti előnyben a csomagautomatákat, és csupán minden 20. vásárló veszi át az online megrendelését átvételi ponton – ami a csehek esetén a második helyen szerepel, de a szlovákok egyötöde is előszeretettel veszi igénybe - vagy személyesen az üzletben – ami a négy ország tekintetében egyértelműen a legkevésbé kedvelt megoldás, 5 százalék körüli a gyakoriságuk.

Abban a magyar, német, cseh és szlovák vásárlók is egyetértenek, hogy a megrendelést befolyásoló alaptényezőkön túl – mint az áruk magas minősége és a kiszállítás költsége −, kiemelten fontos az általuk preferált szállítási mód és a gyors kézbesítés lehetősége is. Az utolsó kilométeres városi logisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO felmérése alapján tehát kijelenthető, hogy e-kereskedelmi szempontból Közép-Európában, így Magyarországon is komoly vásárlást befolyásoló tényezőnek számít az aznapi, gyors házhoz szállítás lehetősége.