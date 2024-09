Ősszel szezonálisan jellemző módon sokat költünk műszaki cikkekre és bútorokra. Utóbbiak jelentősen megdrágultak, még úgy is, hogy az olyan bútormárkák, mint az IKEA és a JYSK, vállaltan nyomott áron adják a termékeiket.

Addig azonban, amíg álmaink bútordarabja eljut a lakásba, igen hosszú és rögös az út. Mindamellett, hogy sokan áruhitelre vásárolnak, azt is érdemes megemlíteni, hogy a Klarna részletfizetési szolgáltatás magyarországi partnereinek egy része is bútorszaküzlet, többek között a VidaXL és a Beliani is.

Előbbi bolt meglehetősen olcsón kínálja portékáit, azonban kizárólag a kiszállítást vállalja, az összeszerelést és a lakáshoz szállítást már nem. Szerkesztőségünk egyik tagja néhány hete tapasztalta meg, hogy ehhez szó szerint tartja is magát a vállalat:

AZ ÁLTALA RENDELT TÖBB MINT 20 KILOGRAMMOS BŐVÍTHETŐ KONYHAASZTALT UGYANIS A DPD FUTÁRA KIZÁRÓLAG A TÁRSASHÁZ BEJÁRATA ELÉ, AZ UTCA KÖZEPÉIG SZÁLLÍTOTTA KI.

Emellett természetesen maga a bútor szétszerelt állapotban, dobozban érkezett, így kollégánknak saját magának kellett megoldania, hogy az első emeleti lakásába felkerüljön a bútordarab, illetve az összeszereléséről is magának kellett gondoskodnia.

Granitúra, tortúra

A probléma könnyen áthidalható lenne, ha a futárok vállalnák, hogy szó szerint házhoz viszik a bútor, mi több, akár össze is szerelik azt, ráadásul még piaci rése is volna egy ilyen extra szolgáltatásnak.

Ezt a bútorkereskedők is észrevették, ám akad, ahol ez az extra szolgáltatás nem fix áras. A már említett Beliani ugyanis külön költséget számol fel aszerint, hogy liftes vagy nem liftes házba kérjük a házhoz vitelt,

ÉS AKÖZÖTT IS ÁRKÜLÖNBSÉG VAN, HOGY AZ ELSŐ VAGY A NEGYEDIK EMELETEN LAKIK A DELIKVENS.

Így akármilyen bútort is rendelnénk ebből a boltból, azon felül akár további közel 40-50 ezer forintba kerülhet a szállítás és az összeszerelés együttvéve.

A téma kapcsán egy olvasói levél is beérkezett szerkesztőségünkbe. Ebben a levél küldője arról számol be, hogy volt szerencséje olyan céggel is találkozni, akik ugyan platós autóval kihozták a kívánt termékeket, de a platóról már az ügyfélnek kellett lepakolnia. Ugyan maga a szolgáltató is vállalta, hogy lepakolja a bútorokat, ám ezért cserébe 15 ezer forint plusz költséget akart felszámolni.

A Beliani-nál azonban ezek választható lehetőségek, a kiszállítást az első ajtóig mindenképpen ingyenes vállalják. A Mömax pedig mindenképp számít fel szállítási költséget, méghozzá nem is keveset:

Kép: Economx

A sima kiszállítás ráadásul lakóhely szerint változhat a weboldal tanúbizonysága szerint, Budapestre 25 ezer forintot még rá kell számolnunk a kiszállításra. A szerelési költség még ennél is több, 30 ezer forint.

A Mömax weboldala a kiszállítási lehetőségek kapcsán azt is feltünteti, hogy a szállítási díjat rendelésenként egyszer számítják fel, továbbá, hogy kívánt összeszerelés esetén a szállítási idő meghosszabbodhat.

A webshop GYIK rovata kitér arra, hogy a kiszállító partner a bútort a rendeltetési helyére viszi, az emeletre történő felvitelt a szállítási költség tartalmazza.

Ugyanakkor már nem tartalmazza a kiszállítás az emeletre történő felvitelt emeletes családi ház esetén.

Az IKEA is nyújt összeszerelési szolgáltatást. Ők azt írják, hogy az összeszerelő csapat kiszállási díja oda- és visszautazással együtt 14 990 forint, ugyanakkor hozzáteszik, hogy az összeszerelés alapára nem tartalmazza a ragasztott rögzítéseket, speciális kémiai kötéseket, gipszkarton horgonyokat és speciális beszerelési anyagokat, például gázcsővezetékeket, tömítéseket és szelepeket. Kiemelik, hogy a végső ár a bútor vagy kombináció összeszereléséhez szükséges időtől függ. Csakhogy mindezen felül az IKEA egy két éves összeszerelési garanciát is vállal.

A szolgáltatások árazásával kapcsolatban megkerestük a Beliani-t és a Mömaxot, amint válaszolnak, beszámolunk róla.