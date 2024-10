Heteken belül felizzik a karácsony előtti bevásárlási szezon: több áruházlánc kínálatában már szeptember végén megjelentek az ünnepi dekorációk, míg az internetes kereskedelemben is egyre több szezonális ajánlat csábítja a vevőket.

A kézbesítési piacon jellemző, krónikus munkaerőhiány miatt viszont számítani lehet rá, hogy a november közepétől év végéig tartó csúcsszezonban komoly akadályokba ütköznek a csomagszállítások.

A kézbesítésre várhatóan eleve többet kell majd várni, vagy esetenként elmaradnak a házhoz szállítások, túlterhelődnek a csomagpontok

– hívta fel az Economx figyelmét az Egyenlő.hu modern szakszervezet, amely rámutatott: a Packeta csomagkézbesítő cégnél nemrégiben robbant logisztikai problémák mögött is alapvetően a munkaerőhiány és szervezési hibák állhatnak.

Felizzik a fogyasztás, nincs szabadság a futároknak

Ahogy arra már a nyáron is figyelmeztettünk, akkora a munkaerőhiány a kiszállítási piacon, hogy – szemben a megnövekedett rendelésszámmal – az év legforgalmasabb időszakában, azaz a karácsony előtti hetekben rendszeressé válhatnak az olyan fennakadások, mint amit legutóbb a Packetánál is tapasztaltak a vásárlók – mondta az Economxnak Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu elnöke rámutatott: a kiskereskedők már hangolnak az ünnepi fogyasztásra, az ősz közepére a hipermarketekben és az iparcikk áruházakban ellepik a polcokat a tematikus és az ajándéknak való termékek.

A webáruházak forgalma pedig legkésőbb a novemberi Black Friday akciók idején robbanhat, itthon és külföldön egyaránt.

Az árérzékeny vásárlók közül a legtöbben előrelátók: már most terveznek az ünnepi kiadásokkal és időben felkutatják, kihasználják a kedvező ajánlatokat.

Vagyis hamarosan felpörögnek a kisebb-nagyobb összegű megrendelések, ami extrém leterheltséget hoz a csomagszállításban és felerősíti az ebből fakadó kihívásokat – mondta.

Megjegyezte: vannak olyan alvállalkozó futárcégek, ahol például már elrendelték, hogy

az év végi időszakban nem, vagy csak korlátozottan mehetnek szabadságra a dolgozók.

A Temut az idő igazolja, élelmesek a magyarok

A szakértő szerint az eddigi tapasztalatok alapján szinte biztos, hogy a külföldi, főként az olcsóbb távol-keleti webáruházak (Temu, Shein) forgalma jelentősen megnő az év utolsó negyedévében, ami mögött az itthoni áremelésekre válaszul adott fogyasztói magatartást kell keresni.

Kép: Getty Images

Tény, hogy egyre nagyobb arányban vásárolnak külföldről a magyarok, amit több jelentés alátámaszt. Az inflációs áremelésekkel szemben gyengülő vásárlóerő miatt sokan az élelmiszert is már inkább a határközeli üzletekben szerzik be, ezért nem meglepő, hogy az iparcikkeket, mindenféle használati tárgyat, ajándékokat is az alacsonyabb árakkal verhetetlenné vált, ázsiai üzletekből vásárolják – mondta.

Ráadásul rengeteg olyan termék van a hazai kínálatban, ami ugyanaz a távol-keleti gyártmány, de itthon többszörös haszonnal kerül piacra.

Az internet megnyitotta a határokat, és az árkülönbségeket az élelmes magyarok kikerülik. Mostanra az idő igazolta a Temu-szerű webshopok létjogosultságát, ahonnan széles körben rutinná vált a vásárlás, tulajdonképpen egész évben, nemcsak karácsony előtt – jegyezte meg.

Packeta: túlvállalhatta magát az élre törő cég

Bubenkó kitért rá: az ügyfél el tudja dönteni, hogy ki a felelős a megrendelés késlekedéséért, főként, hogy a webáruházak és a futárcégek folyamatosan tájékoztatnak arról, éppen hol tart a csomag, előbbiek ráadásul jóváírással kompenzálják a késéseket.

Ugyanakkor az, hogy a kézbesítőcégek a szállítási díjon felül plusz csomagbiztosítást ajánlanak a vevőnek, szerinte nem garantálja, hogy nem fordulnak elő bosszús helyzetek.

Részletesen nyomon követhető a küldemény, például, hogy a kereskedő mikor adja át azt vízi- vagy légi szállításra, vámolásra, illetve a logisztikai központokból mikor és hova kerül a csomag – sorolta annak kapcsán, hogy a múlt héten robbant a hír: a Foxpostot felvásárló Packeta kézbesítései komoly problémákba ütköznek, magyar vásárlók tömegei hetek óta várják a megrendeléseiket – külföldről és itthonról egyaránt.

A cég sajtómegkeresésekre adott válaszaiban jórészt arra hivatkozik, hogy túl sok a távol-keleti rendelés, ez idézi elő a logisztikai gondokat, ami mögött Bubenkó szerint sokkal inkább az húzódhat meg, hogy a cseh befektetői csoport túlvállalhatta magát, mivel a magyar piacon vezető szerepre tör.

Kép: Getty Images

Nem a dolgozók tehetnek a késlekedésről

Ez még önmagában elfogadható a szabad verseny jegyében, azt azonban

felháborítónak tartjuk, hogy arra is hivatkoznak: a kézbesítések a munkavállalók hibájából is késlekednek

– állt ki a dolgozók mellett az érdekképviselő.

Szerinte ez nem korrekt, mert a szektorban általánosan küzdenek a munkaerőhiánnyal.

Az egyes szolgáltatóknál pedig a meglévő alkalmazottak úgy a raktárban, ahogy az ügyfélszolgálaton a vállalatok saját üzletpolitikáján alapuló, belső szabályzatok szerint járnak el, nem "kútfőből".

Arról sehol nem olvastunk, hogy a gyakorlati működés tervezésekor elszámíthatták magukat, például nem készültek fel kellően a létszámhiányból fakadó kihívásokra, vonzó bérekkel, az erőforrások és a munkafolyamatok hatékonyabb szervezésével – jegyezte meg.

Ezért a csomagok elosztása szempontjából szerinte nincs is jelentősége annak, hogy külföldi vagy belföldi rendelésről van-e szó, vagyis nemcsak a távol-keleti vásárlások miatt késhetnek a szolgáltatással.

Hozzátette:

valamennyi futárvállalkozás már nagy erőkkel toborozza a dolgozókat az év végi szezonra

– szerinte az éles verseny miatt is egy ilyen helyzetben sokkal inkább a dolgozók megbecsülését kellene hangsúlyozni.

Zsebbe kell nyúljanak a szolgáltatók

Az Egyenlő.hu úgy véli: márpedig nem lesz más módja ilyen rövid idő alatt a helyzet orvoslásának, minthogy alaposan zsebbe kell nyúljanak a csomagszállító cégek, hogy legalább az ünnepi főszezonra látványosan vonzó ajánlatokkal tudják feltölteni az üres álláshelyeket.

Az nem lehet érdeke a webáruházaknak, de a futárcégeknek sem, hogy a kézbesítések elakadása miatt bezuhanjon az internetes fogyasztás, mert a vásárlók óvatosságból nem mernek majd rendeléseket leadni, még itthon sem.

De arra eleve számítani kell, hogy a távol-keletről várt csomagokat előrelátó módon idejekorán megrendelik az emberek, nehogy elmaradjon az ajándék a karácsonyfa alól – hívta fel a figyelmet, hozzáfűzve, hogy még így is elkerülhetetlen lesz a torlódás, amire mindenkinek fel kell készülnie.