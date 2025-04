Egy év alatt megduplázódott Japánban a legalapvetőbb élelmiszer ára. Akkora a rizshiány, hogy számos boltban már egy zsákra korlátozták a megvásárolható mennyiséget.

A probléma 2023 nyarán kezdődött, amikor a hőhullám tönkretette a termést. Hozzájárult a hiányhoz emellett a tavaly augusztusi földrengés is, ami után egy újabb földrengéstől tartva pánikszerű felvásárlásba kezdett a lakosság.

Mindez oda vezetett, hogy a rizs kis- és nagykereskedelmi ára a kétszeresére emelkedett egy év alatt, a kormány pedig kénytelen volt a vészhelyzeti tartalékhoz nyúlni

– számolt be a Washington Post.

A kormány szerint a spekulációs felvásárlások miatt alakult ki átmeneti hiány, noha nemzetgazdasági szinten a termelés ki kellene, hogy elégítse a fogyasztást. Mások szerint azonban éppen a kormány a felelős a helyzetért, mert az agrártámogatásokkal más termények felé akarta terelni a gazdákat, de túllőtt a célon.

A rövid távú megoldást mindenesetre az import felfuttatásában látják a szakértők.

A japán sajtó úgy tudja, hogy a kormány már fontolóra is vette az amerikai rizsimport bővítését. Tokio ezzel Donald Trump szemében is javíthatja pozícióit a vámügyi tárgyalásokon, miután az amerikai elnök korábban többször is bírálta Japánt a rizsre kivetett vámok miatt.

Nem mindenki akar azonban erre várni: a japán turisták privát importba kezdtek és elkezdtek más ázsiai országokban tett látogatásaikról némi rizzsel hazatérni.