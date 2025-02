Jelentős biztonsági kockázatot hordoz a Gmail fiókoknál használt SMS-alapú hitelesítés. A kiberbűnözők ugyanis rávehetik a fióktulajdonosokat a kapott kódok megosztására, adathalászok élhetnek vissza vele, vagy akár kártékony programok terjesztésére is felhasználhatják az adatokat. A Google ezért úgy döntött, hogy felszámolja ezt a megoldást és QR-kód alapú hitelesítésre tér át - számolt be a Forbes.

A Gmail szóvivője, Ross Richendrfer a portálnak elmondta, hogy az SMS-kódokat eddig két fő célra használták: a fiókok biztonságának megerősítésére és a visszaélések elleni védelemre.

A jövőben a hatjegyű hitelesítési kódokkal ellátott SMS-eket QR-kód alapú megerősítésre szeretnék lecserélni. Ezzel igyekeznek megakadályozni például, hogy csalók tömegesen hozzanak létre Gmail-fiókokat spamüzenetek és kártékony programok terjesztésére.

A következő hónapokban tehát a Google fokozatosan át fog térni a jóval biztonságosabb QR-kód alapú hitelesítésre, melynek részeként egy kód jelenik meg majd minden felhasználó képernyőjén. Ezt a QR-kódot kell beolvasni a telefon kamerájával a felhasználóknak, hogy azonosítsák magukat

magyarázta a cikk alapján a Femina.

A Google-nél úgy vélik, hogy ez a hitelesítési módszer komoly előrelépést jelent majd a felhasználók védelmében.