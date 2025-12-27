Még alig ért véget a karácsonyi ünneplés, máris újra tömve vannak az üzletek: az emberek már készülnek az óévbúcsúztatásra, ráadásul az idén a legtöbben nem a hétvégén, hanem hétfőn és kedden intézik majd az újabb nagy bevásárlást.

Tovább pörög a forgalom: ahogy közeledett a karácsony, egyre nagyobb lett a nyüzsgés, leginkább a mindent egy helyen kínáló láncoknál volt zsúfoltság.

Boltról-boltra járva azt láttuk, hogy hosszú sorok, egymást kerülgető vásárlók, türelmetlen toporgás volt jellemző a pénztáraknál, ez a trend folytatódik szilveszterig

– mondta az Economxnak az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezet elnöke.

Mélyen zsebbe nyúltunk az idén

Bubenkó Csaba rámutatott: másfél-két hete pörgött föl igazán az ünnepi fogyasztás, míg közvetlenül karácsony előtt a legtöbb üzletben „elképesztő költekezést” tapasztaltak.

Felidézte: egyáltalán nem volt ritka látvány a teletömött bevásárlókocsi, a tolongás, a hosszú listával érkezett vásárló, de a kasszáknál is látszott a szalagra került árucikkeken, hogy nemcsak az akciós vagy az olcsóbb termékeket vitték, hanem minden alapanyagot, illetve ajándéknak valót, amire szükség lehetett.

Biztos, hogy az előző évekhez képest nőtt az átlagos kosárérték

– jegyezte meg.

Kézről kézre jártak a bevásárlókocsik

Az áruházi alkalmazottaktól megtudták: november vége óta volt érezhető a lendület, ami aranyvasárnapra látványosan felerősödött. De még a rutinos dolgozók is meglepődtek azon, hogy ezúttal az utolsó pillanatokra, azaz a múlt hétfőre és keddre a vártnál is többen időzíthették a beszerzéseket.

A decemberi statisztikák majd csak hetek múlva készülnek el, és még a cégek is nagyüzemben vannak, egyelőre nincsenek konkrét számok. De nagy valószínűséggel

a 2025-ös év végi költekezés meghaladta a tavalyi alapján tervezett szinteket, mennyiségben biztosan

– jegyezte meg, hozzátéve: nem győzték tölteni a polcokat.

Szenteste előtt a parkolókban sokfelé csak több kör után lehetett szabad helyet találni, illetve érkezéskor már látszott, hogy jóval kevesebb az elérhető bevásárlókocsi – volt, ahol várni kellett, hogy valaki átadja azt.

A vásárlók pedig

reklamálták, hogy a szezonális vagy friss termékekből, egyes tartós alapanyagokból is hamar kiürült a készlet, elkoptak az akciós termékek.

A pénztáraknál pedig, de még az üvegvisszaváltó automatáknál is nagy türelemre volt szükség a tömeg miatt – sorolta.

Stabilizálódott a piac

A kormány az árrésstoppal, a kereskedők pedig a stabil termékellátással, hívogató akciókkal járultak hozzá ahhoz, hogy az ünnepi időszak bevásárlásai zökkenőmentesek legyenek – állapította meg a szakszervezeti vezető, aki szerint az előző évekhez képest elmondható, hogy

az év végére visszatért a fogyasztói bizalom,

és ugyan a többség megszokta, hogy tudatosabban figyeli az árakat, a piaci verseny alkalmazkodott.

Újra él a kiskereskedelem, forog a pénz, van költekezés – fogalmazott. Ebben a jövedelmek erősödése mellett a családi adókedvezményekkel elérhető plusz pénzektől kezdve a Szép-kártyás lehetőségek, a nyugdíjas utalvány, és több intézkedés is segített.

Árrésstop: megjelenhet a számlán

Bubenkó az idén legtöbbet emlegetett árrésstopot kiemelve felvetette: rengeteg tévhit, félremagyarázás látott napvilágot az árkorlátozó intézkedésről, holott egyértelmű, hogy nem tudtak volna ilyen bőségesen vásárolni az emberek, ha nincsenek a kedvezőbb árak.

Az árrésstop lényege az árak letörése, mégis, sokan nem élték meg ennek előnyeit, legalábbis ezt hangoztatták. A megtakarítás márpedig papíron is kimutatható, ezért javasoljuk, hogy beszéljen a blokk: a jövőben – a rezsicsökkentéshez hasonlóan –

érdemes lenne feltüntetni a vásárlást összegző pénztárgépszalagon, hogy az árrésstopos termékek megvásárlásával pontosan mekkora összeget sikerült spórolni.

A számok önmagukért beszélnek, minden egyéb inkább hangulatkeltés – vetette fel.