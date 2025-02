A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2025. januárjában írta ki a presztízsértékű Év Szállodája pályázatot a Visit Hungary szakmai partnerségében. A díjátadásra február 21-én este, a Kempinski Hotel Covinus Budapest szállodában került sor a turizmus állami irányításának, az MSZÉSZ tagjainak és partnerszervezeteinek, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében.

Az MSZÉSZ 2013-ban azzal a céllal hívta életre a pályázatot, hogy a szektor kiemelkedő szállodáit példaképként állítsa az iparág elé és a vendégek figyelmét is felhívja a magas minőségű szolgáltatásokat kínáló hotelekre.

A szállodákat nem csak a kínálati színvonaluk szempontjából értékeli a zsűri, hanem

a pályázatban bemutatott példaértékű személyzeti politika,

az üzemeltetést segítő innovatív fejlesztések,

a szálloda minden munkavállalóját érintő CSR stratégia,

illetve a versenytársakhoz viszonyított piaci teljesítmény is értékelésre kerül.

Az idei évben is számos hotel döntött úgy, hogy megméretteti magát, mert büszke a magas szintű szolgáltatásaira, dolgozói elégedettségére, digitális fejlesztéseire és üzemeltetési eredményeire.

A Szállodaszövetség által felkért szakmai zsűri tagjai: Juszkó Anita, a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója, Szerdi Zsuzsanna, az Aquaticum Debrecen Kft. képviselője, Schmidt Ferenc, a Hotel Essence szállodaigazgatója, Fazekas Tamás, az Anantara, New York Palace Hotel igazgatója, illetve dr. Szauter István, a Frivex Consulting ügyvezetője.

Az Év Szállodája 2024 cím kategórianyertesei:

Budapesti 5*-5* superior kategória: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Fővároson kívüli 4*- 4* superior "full service" kategória: Hotel Európa Fit ****superior, Hévíz

Budapesti 4*- 4* superior "full service" kategória: Crowne Plaza Budapest

Fővároson kívüli 4* - 4* superior "limited service" kategória: Palatinus Boutique Hotel, Pécs

Budapesti 4* - 4* superior "limited service" kategória: Hotel Moments Budapest

Budapesti 3* - 3* superior "limited service" kategória: ibis Styles Budapest Citywest

A zsűri különdíjakkal is kitüntette a legjobbakat:

Főnix Különdíj: Hotel Helikon, Keszthely

Legjobb Humánpolitika Különdíj: Best Western Plus Lakeside Hotel, Székesfehérvár

Kiemelkedő Piaci Teljesítményjavulás Különdíj: Verno House, Budapest

A díjakat Juszkó Anita, a Four Points by Sheraton Kecskemét igazgatója, dr. Szauter István, a Frivex Consulting ügyvezetője és Dr. Liziczayné Dr. Kovács Zsófia, az MTÜ vezérigazgató-helyettese adták át.

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest szálloda méltán nyerte el a legjobb 5 csillagos szálloda díját, mivel az est során felszolgált exkluzív vacsora osztatlan sikert aratott a résztvevőknél.

A menüsorhoz a prémium borpárosítást a Winehub közreműködésével a Borbély Családi Pincészet, a Haraszthy Pincészet és a Vinatus Szőlőbirtok és Pincészet biztosították. A díjátadás utáni ünnepléshez az Etyeki Kúria Borászat, a Rauch, az Erdinger sör, a Zsoldos Pálinka Manufaktúra, a Flavour Table, a Pajzos Tokaj és a Zelna Pincészet járultak hozzá.